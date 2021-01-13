Исследование: какое количество кофе снижает риск получить рак простаты

Регулярное употребление кофе снижает риск заболевания раком простаты. Это показали результаты метаисследования более миллиона человек. По данным китайских ученых, у тех мужчин, кто ежедневно выпивает чашку кофе, риск возникновения рака простаты снижается почти на 1%. Работа опубликована в журнале BMJ.

Команда под руководством Сяонан Чен из Шэньянского медицинского университета (Китай) проанализировала данные 16 исследований, которые проводились в Северной Америке, Европе и Японии. Общее количество участников - более 1 млн мужчин (1 081 586). В ходе этих исследований ученые фиксировали, какое количество чашек кофе в день выпивают участники, а также наблюдали за теми, у кого развился рак простаты. Выяснилось: за время этих исследований рак простаты развился у 57 732 участников.

И сравнив данные, ученые обнаружили интересный факт: "Наш метаанализ показал: употребление кофе в большем количестве чашек значительно снижает риск рака простаты. В частности, риск тех, кто много пьет кофе, был на 9% ниже, чем у тех, кто мало пил кофе. Каждая ежедневная дополнительная чашка кофе снижает риск возникновения рака простаты на 1%".

Ученые признают: хотя результаты исследований можно назвать обнадеживающими, однако следует проявлять осторожность при их интерпретации. Важно учитывать, что это был за кофе, как он был сварен, как классифицировалось количество выпитых чашек - на результат влияют многие факторы.

Но то, что кофе содержит некие компоненты, которые способствуют предотвращению онкоболезни, для ученых несомненно. Кофе улучшает метаболизм глюкозы, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие и влияет на уровень половых гормонов. Все это может повлиять на развитие рака простаты.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить активные соединения в кофе, - заключают исследователи. - Если окажется, что связь между кофе и развитием рака простаты окажется очевидной, придется рекомендовать мужчинам увеличить потребление кофе".