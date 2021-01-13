Когда снова пойдут поезда между Беларусью и Россией?

Cвет в конце ковидного тоннеля, кажется, забрезжил: заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что Белорусской железной дорогой и ОАО "РЖД" разработана дорожная карта поэтапного возобновления ж/д сообщения.

Составлен график движения поездов, с технической точки зрения железнодорожники Беларуси и России готовы к его реализации. Осталось дождаться, когда "зеленый свет" пассажирским поездам дадут эпидемиологи.

Беларусь - транзитная страна, несмотря на сложившуюся в мире эпидемиологическую обстановку, она очень заинтересована в беспрепятственном перемещении грузов и сохранении пассажиропотока. Не в ущерб здоровью людей, разумеется. Беларусь стала одним из инициаторов принятия главами евразийских государств идеи так называемых зеленых коридоров. В частности, были упрощены таможенные процедуры, включая возможность автоматической регистрации деклараций. Введен первоочередной порядок операций на таможне в отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий распространения COVID-19. Это позволило в значительной мере обеспечить транзит грузов, отметил Игорь Петришенко. А солидная их часть, как известно, следует через Беларусь в Россию или в обратном направлении.

Принимаются меры и для скорейшего возобновления пассажирского сообщения.

В частности, графиком на этот год предусматривается движение через Беларусь 53 пар международных поездов. В том числе в Москву и Санкт-Петербург, Анапу и Мурманск, Екатеринбург и Архангельск...

Одной из изюминок наступившего транспортного сезона после отмены коронавирусных ограничений наверняка станет появление на линии Москва - Минск скоростных электропоездов "Ласточка", сообщает ОАО "РЖД". Предполагается, что ежедневно станут ходить две пары пятивагонных составов вместимостью около 440 пассажиров каждый. Утренний поезд Москва - Минск будет отправляться в 06.20 и прибывать в 13.10, а вечерний, соответственно, в 16.00 и 22.55. Расписание зеркальное, из обеих столиц поезда будут отправляться в одно и то же время. Пробный прогон состоялся еще до пандемии.

Впрочем, наверняка ждут возобновления пассажирского сообщения между Беларусью и Россией и поклонники известного комфортом фирменного поезда БЖД Минск - Москва, отправлявшегося вечером и прибывавшего утром, к началу рабочего дня в большинстве организаций и учреждений. Он тоже, как говорится, под парами. В ожидании сигнального свистка белорусские железнодорожники модернизировали более 266 километров пути, заключили соглашение на поставку 15 новых электровозов…

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