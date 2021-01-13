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13.01.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

Коррупционный скандал заставил премьера Эстонии подать в отставку

Текст: Юрий Сизов
 Трудный выбор пришлось сделать минувшей ночью 42-летнему премьер-министру Эстонии. Лидер правящей партии Центра Юри Ратас после заседания правления партии публично заявил, что уходит в отставку. Днем ранее пяти физическим лицам и партии, как юридическому лицу, было предъявлено подозрение в коррупции, сообщают новостные порталы этой прибалтийской республики.

 Правда, в заявлении главы кабинета министров, которое цитирует агентство Delfi, он заверил, что на посту премьера "не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений" и что генпрокурор и гендиректор полиции безопасности только что ему подтвердили, что у них нет к нему претензий.

Ущерб по уголовным делам о коррупции в этом году составил 45,4 млрд рублей

 "Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - пояснил мотивы принятого решения Ратас, который возглавлял правительство с ноября 2016 года.

 О своей отставке заявил и генеральный секретарь партии Центра Михаил Корб.

 Суть скандала, поясняют местные источники, ссылаясь на госпрокурора Таави Перна, состоит в том, что по данным следствия предприниматель Хиллар Тедер и генсек партии Центра Михаил Корб договорились в прошлом году, что предприниматель пожертвует партии накануне местных выборов до миллиона евро. А связанная с Тедером фирма получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро. Совет фонда обсудил выделение кредита в начале июля, а правительство его одобрило 3 сентября.

Четверо из подозреваемых уже задержаны полицией, уточняют в Таллине.

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