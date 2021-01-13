Коррупционный скандал заставил премьера Эстонии подать в отставку

Правда, в заявлении главы кабинета министров, которое цитирует агентство Delfi, он заверил, что на посту премьера "не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений" и что генпрокурор и гендиректор полиции безопасности только что ему подтвердили, что у них нет к нему претензий.

"Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - пояснил мотивы принятого решения Ратас, который возглавлял правительство с ноября 2016 года.

О своей отставке заявил и генеральный секретарь партии Центра Михаил Корб.

Суть скандала, поясняют местные источники, ссылаясь на госпрокурора Таави Перна, состоит в том, что по данным следствия предприниматель Хиллар Тедер и генсек партии Центра Михаил Корб договорились в прошлом году, что предприниматель пожертвует партии накануне местных выборов до миллиона евро. А связанная с Тедером фирма получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро. Совет фонда обсудил выделение кредита в начале июля, а правительство его одобрило 3 сентября.

Четверо из подозреваемых уже задержаны полицией, уточняют в Таллине.