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13.01.2021 10:12
Рубрика: В мире

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку

Текст: Диана Ковалева
Юри Ратас. Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS Юри Ратас. Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS
Юри Ратас. Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", - написал Ратас.

Напомним, ранее государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco. Как полагают в прокуратуре, Корб договорился с Тедером о том, что тот пожертвует Центристской партии до одного миллиона евро перед выборами в местные самоуправления, намеченными на 17 октября 2021 года. В обмен на это государство должно было выделить связанной с Тедером Porto Franco кредит на 39,3 миллиона евро на реализацию девелоперского проекта.

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