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13.01.2021 21:05
Рубрика: Общество

Новый год пришел на высоте

Космонавты рассказали, зачем им в полете шпроты в банке
Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В нашей стране есть уникальная возможность дважды встретить Новый год. Нигде нет такого народного праздника, как Старый Новый год. Каждый четвертый россиянин отметит его и на сей раз, показал опрос SuperJob.
2010 год Олег Котов встречал на Международной космической станции вместе с Максимом Сураевым, Джеффом Уильямсом, Соити Ногути и Тимоти Кримером. Фото: Олег Котов 2010 год Олег Котов встречал на Международной космической станции вместе с Максимом Сураевым, Джеффом Уильямсом, Соити Ногути и Тимоти Кримером. Фото: Олег Котов
2010 год Олег Котов встречал на Международной космической станции вместе с Максимом Сураевым, Джеффом Уильямсом, Соити Ногути и Тимоти Кримером. Фото: Олег Котов

Несколько раз встречают Новый год и космонавты, правда, по другой причине. Об этом они рассказали "Российской газете". Олег Котов - сотый космонавт России - трижды побывал в космосе. И во время двух полетов встречал Новый год. А ученый-биолог Сергей Рязанский в космосе был дважды по несколько месяцев. И тоже отмечал там Новый год. Во время одного полета они были вместе.

Сергей, говорят, на станции вы несколько раз встречали Новый год.

Сергей Рязанский: На орбите жизнь протекает по Гринвичу. Во время моего первого полета, который пришелся на зимнее время, на станции был космонавт из Страны восходящего солнца. И мы сначала праздновали по японскому времени, а потом - по московскому.

На орбите тоже есть длинные новогодние выходные?

Олег Котов: И 31 декабря, и 1 января могут быть рабочими. Это на усмотрение экипажа. Каждый экипаж имеет право выбрать четыре праздничных дня на полгода (два выбирают американцы, два - россияне).

Олег, ходят легенды, что во время второго полета вы прибыли на станцию с елкой в руках. Это правда?

Фото: iStock
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Олег Котов: Да. Мы прилетели за несколько суток до католического Рождества и просто не могли прибыть с пустыми руками. Взяли с Земли детали нарядов сказочных персонажей: эльфа, гнома, Санта-Клауса.

Космонавты на борту МКС ничего об этом не знали! А теперь представьте себе: открывается люк и на станцию влетает сказочная компания с елкой и мешком подарков! Получилось так, что мы и сами себе новогодние подарки доставили.

А что это за "карета скорой помощи", на которой вы оба прибыли на МКС. Это тоже был экспромт?

Олег Котов: Еще какой! Это был мой третий полет. Мы летели на МКС с Сергеем Рязанским.

Я врач, окончил Военно-медицинскую академию. Сергей - биолог. Из троих космонавтов двое имели отношение к медицине и биологии!

Надели медицинские шапочки, маски, взяли в руки чемоданчик с красным крестом, а на корабль еще и эмблему скорой помощи приклеили. Получилась космическая скорая помощь! Весело было.

Стол праздничный тоже накрываете? С шампанским?

Сергей Рязанский: Шампанского, разумеется, у нас нет. А само празднование зависит от состава экспедиции.

Мы собираемся за столом: каждый вытаскивает какие-то припасенные вкусняшки из контейнеров с едой. Дарим друг другу маленькие подарки, тоже припасенные заранее. Глобальных посиделок нет, но в этот день нам дают больше времени на переговоры с семьями.

А что за вкусняшки?

Олег Котов: Это еда, которую особо любит конкретный космонавт. Она может быть самой обычной, например, шпроты в банке. К столу подается и самодельный торт на основе кекса. Добавляем к кексу желе, ореховую пасту, джем, бельгийские вафли: все сладенькое идет в ход. Получается импровизированный торт, выполненный в единственном экземпляре!

Интересно, а какая елка была у вас в космосе? Помимо той, что вы с собой "привезли".

Олег Котов: Елка - обязательна. Она есть на станции, ей много лет. Обычно подвешивается к потолку (но в невесомости пол и потолок - понятия условные). Развешивают украшения-растяжки. Всё - как на Земле. Включаем новогоднюю музыку. Становится празднично и уютно. Почти как дома.

А что вам снится там - так далеко от дома?

Сергей Рязанский: Со снами интересно: мозг так устроен, что часто снится именно то, чего нам не хватает.

Поэтому в космосе снится обычная земная жизнь: толчея в метро, слякоть на улице, пробки на магистрали. А когда возвращаешься на Землю, снится полет, корабль, невесомость, станция. И ты начинаешь скучать по космосу.

Космос - это романтично?

Сергей Рязанский: Космос и романтика - нерасторжимы. Невозможно быть космонавтом-прагматиком. Прагматики не идут в космонавты.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Попадая на МКС, понимаешь, что наша Земля - удивительная планета. Насколько она красива и разнообразна! Невольно хочется запечатлеть эту красоту. Я не очень люблю фотографировать, но все равно привез с первого полета 65 тысяч фотографий, со второго - 250 тысяч!

А вы знаете, сколько восходов и закатов Солнца видит космонавт на МКС? В сутки - 16 закатов и 16 восходов. И еще восходы и закаты Луны, которые невозможно наблюдать с Земли. А северное сияние из космоса! А грозы! Кстати, над Землей одновременно разверзаются примерно полторы тысячи гроз, со средней интенсивностью - 100 молний в секунду.

О чем думаете, когда видите нашу Землю со стороны?

Сергей Рязанский: Из космоса не видишь государственных границ. Это одна потрясающая планета. И видишь, что хорошего сделал человек на ней, что плохого.

Создание орошаемых полей в пустынях - это потрясающе! Тотальная вырубка леса, лесные пожары - страшно.

Общество Космос Новый год

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