КС РФ снова вернул на доработку статью 208 ГПК

Конституционный суд РФ во второй раз обязал федерального законодателя переработать статью 208 Гражданского процессуального кодекса РФ таким образом, чтобы обеспечить людям реальную судебную защиту, гарантированную Конституцией. Речь идет об индексации присужденных денежных сумм.

Эти же положения ГПК в высшей юридической инстанции страны рассматривались в 2018 году. Тогда постановлением КС формулировка "по заявлению взыскателя или должника суд может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда" дополнилась уточнением - "в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором". Однако механизм индексации так и не заработал. Подтверждение тому - сразу три аналогичные жалобы в КС.

Супруги Семеновы с 2007 года добивались от администрации города Кургана предоставления жилья. В 2014 году Фемида постановила взамен квартиры выплатить им компенсацию в размере почти 1,5 миллиона рублей, решение было исполнено в 2019-м. Лариса Бакина, проживающая на Сахалине, смогла взыскать с ответчика более полумиллиона рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. Решение суда было вынесено в 2015 году, но исполнено тоже лишь год назад. Сергей Житков из Абакана пять лет назад дал в долг под расписку знакомому 20 тысяч рублей, но вернуть их не смог - решение не исполнено до сих пор. Но во всех трех случаях суды общей юрисдикции отказали заявителям в индексации присужденных сумм. Причина - отсутствие федерального закона, на который ссылается статья 208 ГПК.

- Что же касается договора, то данное регулирование впервые включено в содержание ГПК с 1 октября 2019 года, и стороны, вступившие в договорные отношения до указанной даты, не могли и не должны были предвидеть необходимость включения условия, наличие которого изменившимся впоследствии нормативным регулированием будет признаваться одной из необходимых предпосылок для возможности индексации присужденных денежных сумм, - указал КС РФ.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что федеральный законодатель не устранил возможность нарушения конституционных прав взыскателей. Даже в отредактированном варианте статья 208 "не устанавливает каких-либо критериев, которые могут быть применены судами, а носит бланкетный характер, указывая на иной федеральный закон или договор".

Поэтому вывод, содержащийся в постановлении по данному делу, почти дословно повторяет решение КС 2018 года. Статья 208 ГПК РФ в новой редакции признана не соответствующей Конституции РФ, поскольку снова "при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, признаваемого судебной практикой в качестве применимого, не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация".

Механизм индексации так и не заработал по причине отсутствия федерального закона

Федеральному законодателю следует внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие "реально восстанавливать право граждан на правильное и своевременное исполнение решения суда, а до тех пор вводится специальный временный порядок.

- Судам надлежит использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране, - указал КС.

Дела всех трех заявителей подлежат пересмотру.