КС РФ снова вернул на доработку статью 208 ГПК

Эти же положения ГПК в высшей юридической инстанции страны рассматривались в 2018 году. Тогда постановлением КС формулировка "по заявлению взыскателя или должника суд может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда" дополнилась уточнением - "в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором". Однако механизм индексации так и не заработал. Подтверждение тому - сразу три аналогичные жалобы в КС.
Супруги Семеновы с 2007 года добивались от администрации города Кургана предоставления жилья. В 2014 году Фемида постановила взамен квартиры выплатить им компенсацию в размере почти 1,5 миллиона рублей, решение было исполнено в 2019-м. Лариса Бакина, проживающая на Сахалине, смогла взыскать с ответчика более полумиллиона рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. Решение суда было вынесено в 2015 году, но исполнено тоже лишь год назад. Сергей Житков из Абакана пять лет назад дал в долг под расписку знакомому 20 тысяч рублей, но вернуть их не смог - решение не исполнено до сих пор. Но во всех трех случаях суды общей юрисдикции отказали заявителям в индексации присужденных сумм. Причина - отсутствие федерального закона, на который ссылается статья 208 ГПК.
- Что же касается договора, то данное регулирование впервые включено в содержание ГПК с 1 октября 2019 года, и стороны, вступившие в договорные отношения до указанной даты, не могли и не должны были предвидеть необходимость включения условия, наличие которого изменившимся впоследствии нормативным регулированием будет признаваться одной из необходимых предпосылок для возможности индексации присужденных денежных сумм, - указал КС РФ.
Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что федеральный законодатель не устранил возможность нарушения конституционных прав взыскателей. Даже в отредактированном варианте статья 208 "не устанавливает каких-либо критериев, которые могут быть применены судами, а носит бланкетный характер, указывая на иной федеральный закон или договор".
Поэтому вывод, содержащийся в постановлении по данному делу, почти дословно повторяет решение КС 2018 года. Статья 208 ГПК РФ в новой редакции признана не соответствующей Конституции РФ, поскольку снова "при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, признаваемого судебной практикой в качестве применимого, не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация".
Федеральному законодателю следует внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие "реально восстанавливать право граждан на правильное и своевременное исполнение решения суда, а до тех пор вводится специальный временный порядок.
- Судам надлежит использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране, - указал КС.
Дела всех трех заявителей подлежат пересмотру.