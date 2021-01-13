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13.01.2021 21:42
Рубрика: Спорт

Еще поработает над подачей

Кудерметова осталась без титула, но поднялась в рейтинге
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Российская теннисистка впервые за год дошла до поединка за титул на соревнованиях WTA, но, увы, на этом наш женский теннис притормозили. Если в январе 2020 года Екатерина Александрова одержала победу на турнире в Шэньчжэне, то в январе 2021-го Вероника Кудерметова со счетом 2:6, 4:6 проиграла в Абу-Даби белоруске Арине Соболенко.
Вероника Кудерметова обошла в рейтинге WTA соотечественниц Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову. Фото: РИА Новости Вероника Кудерметова обошла в рейтинге WTA соотечественниц Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову. Фото: РИА Новости
Вероника Кудерметова обошла в рейтинге WTA соотечественниц Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову. Фото: РИА Новости

Вот она сейчас на подъеме. Казалось, что во втором сете Соболенко дала шанс Кудерметовой еще побороться, проиграв две свои подачи, но потом быстро исправила ситуацию. Белоруска, которую тренирует наш экс-теннисист Дмитрий Турсунов, выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Учитывая концовку прошлого сезона, когда Арина взяла трофеи в Остраве и Линце, она побеждает уже 15 матчей подряд. Кроме того, благодаря успешному выступлению в Абу-Даби Соболенко впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.

Фото: Сергей Лескеть/РИА Новости
Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

В случае победы Вероника Кудерметова могла получить звание первой ракетки России, лишив этого статуса Александрову. Екатерина занимает 33-е место в рейтинге WTA. Но как финалистка Вероника все равно поднялась на десять строчек - с 46-й на 36-ю - и обошла соотечественниц Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову.

Между тем в Дубае, где завершилась квалификация Открытого чемпионата Австралии, российским теннисисткам повезло чуть больше. Две девушки пробились в основную сетку первого в году турнира "Большого шлема", который стартует 8 февраля. Свои силы в Мельбурне попробуют Валерия Савиных и Людмила Самсонова. Савиных в финальном раунде квалификации обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счетом 6:4, 7:5, а Самсонова одолела украинку Лесю Цуренко - 7:6 (7:1), 6:2.

В Дохе тоже подошел к концу мужской квалификационный турнир. На Открытом чемпионате Австралии выступит Роман Сафиуллин, который в финале отбора был сильнее француза Констана Летьена (6:7 (2:7), 6:3, 6:4).

Для Вероники Кудерметовой это был первый финал турнира WTA в карьере

Теперь теннис уходит на паузу. Соревнования возобновятся только 31 января, так как все игроки отправляются на Зеленый континент на двухнедельный карантин перед Australian Open.

Спорт Теннис

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