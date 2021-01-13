Новости

Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее за это 14:18
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 января 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12 января 2021 года № 2-рг "О проведении обряда Крещенских купаний на водных объектах на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году"

Дата подписания 12 января 2021 г.
Опубликован 13 января 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Кузбассе разрешили массовые крещенские купания

1. Разрешить организацию и проведение обряда Крещенских купаний на водных объектах на территории Кемеровской области - Кузбасса (далее - Крещенские купания) с 10 часов 00 минут 18.01.2021 по 00 часов 00 минут 20.01.2021 с соблюдением Методических рекомендаций по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах, утвержденных МЧС России 11.01.2019 № 2-4-71-1-29, санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

в срок до 13.01.2021 установить места и время проведения Крещенских купаний по согласованию с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу;

при организации и проведении Крещенских купаний учитывать положения Закона Кемеровской области от 08.07.2010 № 91-ОЗ "Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий".

3. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, являющимся приложением к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", воздержаться от участия в Крещенских купаниях.

4. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией