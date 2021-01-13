Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12 января 2021 года № 2-рг "О проведении обряда Крещенских купаний на водных объектах на территории Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году"

1. Разрешить организацию и проведение обряда Крещенских купаний на водных объектах на территории Кемеровской области - Кузбасса (далее - Крещенские купания) с 10 часов 00 минут 18.01.2021 по 00 часов 00 минут 20.01.2021 с соблюдением Методических рекомендаций по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах, утвержденных МЧС России 11.01.2019 № 2-4-71-1-29, санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

в срок до 13.01.2021 установить места и время проведения Крещенских купаний по согласованию с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу;

при организации и проведении Крещенских купаний учитывать положения Закона Кемеровской области от 08.07.2010 № 91-ОЗ "Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий".

3. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, являющимся приложением к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", воздержаться от участия в Крещенских купаниях.

4. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







