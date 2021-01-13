В Кузбассе разрешили массовые крещенские купания

Власти Кузбасса продлили режим повышенной готовности до конца января. При этом в регионе началась подготовка к массовым купаниям в крещенских прорубях.

Обряд купаний в православный праздник Крещения Господня на водных объектах, как говорится в распоряжении губернатора, будет организован с 10 часов утра 18 января до полуночи 20-го. Все будет происходить с соблюдением утвержденных МЧС России рекомендаций, а также требований Роспотребнадзора.

Органы местного самоуправления на местах запланировали открыть 53 купели. В том числе при храмах и других культовых объектах. Оборудовать места погружений помогают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. Они же и проверят эти места на безопасность.

- Во время проведения обряда во всех местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, представители органов местного самоуправления, медицинских служб, спасатели и полицейские, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу. - Также везде будут организованы места для обогрева купающихся.

Специалисты напоминают, что максимальная глубина купели не должна превышать 1,2 метра, и категорически запрещается туда прыгать и скапливаться большими группами на льду. Гражданам от 65 лет и старше, как и страдающим заболеваниями, которые требуют соблюдения режима самоизоляции, рекомендуют вовсе воздержаться от участия в обряде.