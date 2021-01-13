Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

Евгений Разиков, 23 года

Женя Разиков среди ребят - третий слева во втором ряду. Литературный кружок 7-х классов 15-й московской школы. В центре - учительница литературы Анна Порфирьевна Тодорова. Середина 1930-х.

Единственное из сохранившихся военных стихотворений поэта Евгения Разикова "Дума солдатская" было напечатано в армейской газете "На рубеже".

Вырезку со стихотворением Евгений послал своей учительнице литературы, подписав "Моей милой Анне Порфирьевне - от ее ученика, а ныне - офицера. Женя".

Это была последняя весточка от Жени. Дата: 6 июня 1944 года. День рождения Пушкина.

Дума солдатская

Вспомнил я не раз свой домик

На далёкой стороне:

На столе - поэта томик,

Олеандры на окне,

Зарисовки Левитана,

Нечадящий яркий свет,

Репродуктор у дивана...

Было это или нет?..

Но пройдут лихие годы,

Будет радости черед,

И лишенья, и невзгоды

Вновь забудет наш народ.

Лишь когда-нибудь далеко,

Где гармоники поют,

И солдату ненароком

Думы давние придут.

Вспомнит он с друзьями встречи

У походного костра,

Весь в ракетах зимний вечер

И обстрелы до утра…

Вдруг захочется сначала,

Как и много лет назад,

У днепровского причала

Повстречать своих ребят.

Вспомнить ловкие атаки,

Беспощадные бои

За гулянье в летнем парке

И за домики свои.

И дороже дома станут,

Позабытые в тиши,

Реки, рощицы, курганы,

Фронтовые шалаши.

Май 1944 года

На обратной стороне газетной вырезки - заметка старшины Каплунова "Победа берется с боя"...

Евгений родился 1 марта 1921 года. Его отец, командир Красной армии, погиб в 1922 году.

Женя учился в школе N 15, занимался в литературном кружке у Анны Порфирьевны Тодоровой, учительницы русского языка и литературы.

После ареста отчима и смерти матери младшую сестру Галю забрали в детдом. Анна Порфирьевна стала для Жени самым родным и близким человеком.

В 1939-м Женю, как всех выпускников того года, заберут в армию. И будут там держать год, два, три...

Войну Женя встретил корреспондентом армейской газеты одного из западных округов. Женя попадет в окружение и вырвется из него.

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

В автобиографии, написанной 15 апреля 1942 года, Евгений пишет: "В 1939 году окончил среднюю школу, одновременно в порядке экстерна сдал зачеты за второй курс химического факультета Московского университета. Работал в редакции газеты "Комсомольская правда". Был призван в ряды РККА. Служил в качестве инструктора-литератора дивизионной газеты, имея военное звание заместитель политрука.

С 22 июня 1941 г. принимал участие в Отечественной войне против немецких оккупантов. 17 сентября дивизия попала в окружение в районе г. Чернигов - г. Пирятин.

После выхода из окружения служил в 29-м запасном стрелковом..."

Сын Анны Порфирьевны, доктор педагогических наук Лев Всеволодович Тодоров:

"В начале войны мне было десять лет. В моей детской памяти Женя остался очень светлым мальчиком. С некоторых пор, очевидно, после ареста родителей, он жил один, а сестру увезли в детский дом. Ему предлагали приют родственники, но он в свои четырнадцать-пятнадцать лет считал себя взрослым человеком и от опеки отказывался.

Мама любила его, как родного сына. Также тепло к нему относились писатели Константин Паустовский и Рувим Фраерман. Мальчик из "Дикой собаки Динго" во многом списан с Жени.

Паустовский в нем души не чаял и считал Женю не просто талантом, а надеждой русской литературы...

Помню, однажды он приехал с фронта и сразу пришел к нам, долго говорил с мамой. Проводив его, она не могла успокоиться, плакала. Очевидно, он рассказал ей о своей обманутой любви. После этого мама, кажется, нашла эту девушку, беседовала с ней...

Старший лейтенант, командир стрелковой роты Евгений Разиков умер от ран 25 сентября 1944 года в медсанбате в селе Гловенка (Польша).

Писем от Жени, очевидно, было много, но в 1960-1970-е годы к Анне Порфирьевне не раз приходили ребята из школьных музеев, просили "что-нибудь военное", и постепенно она раздала почти все письма.

Осталось всего три письма. Они пожелтели, но карандашные и чернильные строки, написанные красивым прямым почерком, легко читаются.

Письмо Евгения Разикова своей учительнице Анне Порфирьевне Тодоровой. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Из писем Евгения Разикова Анне Порфирьевне

13. 07.41 г. Юго-Западн. фронт.

Дорогая Анна Порфирьевна!

Пишу Вам из лесов, пропитанных запахом пороха, обожженных снарядами, поломанных бомбами. То и дело рвутся снаряды совсем близко. Сегодня получил адрес и спешу написать вам письмо.

Живу я по-новому, не зная сна, не зная тишины, как поется в песне ("Любимый город" - Д.Ш.). Работаю в редакции. Нередко для организации материала приходится бывать на огневой позиции.

Несколько раз был в окружении, несколько раз мысленно прощался с Вами, но должен признаться, что ни разу не сдрейфил, не испугался.

Однажды чуть не остался в плену, попав с одним старшим политруком в руки немецкого разъезда, состоявшего из 14 всадников. Только чудом я уцелел и спасся.

А теперь я, кажется, обжегся и закалился войной. Каждое мгновение не уверен, будешь ли жив в следующую минуту. Но я почему-то уверен, что для меня еще не сделали пули.

Самое страшное - самолеты. Они сбрасывают бомбы, стреляют из пулеметов, а до них не достанешь. Мне навсегда запомнился крестьянин, который, смотря на самолет из-под ладони, сказал:

- Хиба же це вийна? Ранийше була не вийна, а играшка. Допиру-лыхо! Ел чуты, та не бачимо. А хоть и побачимо, вин лытыть, що поробить? Це-убийство!

Убийство! Ну, и пусть, а меня все-таки не убьют, хотя сейчас уже нет в живых многих моих друзей-таращанцев.

Ну, пока все, моя дорогая мама. Подробности расскажу потом.

В Ковеле погибли три моих рассказа, посвященных Горькому, и несколько стихотворений. Я их никому не показывал, а восстановить невозможно.

Пишите, Анна Порфирьевна, по адресу: Действующая Красная Армия. Полевая почтовая база литер М. Полевая почт. 604. Штаб соединения. Мне.

8 июня 1943

"Милая, родная Анна Порфирьевна!!

Хочется петь, смеяться, шумно выражать свой восторг: сегодня я получил десять писем и среди них - Ваше и Азочи1.

Значит, я не забыт, значит, еще любим. Как это хорошо, моя дорогая мама! Ваше письмо, как всегда, придало мне новые силы и уверенность в будущем, уверенность в том, что я не только солдат...

По всем данным, Азоча живет в чудесной обстановке, заботясь лишь о нарядах и развлечениях. Боюсь, что все это поможет ей забыть меня. Ведь там это так просто...

Получил письма от Константина Георгиевича, Валерии Владимировны и Сережи Паустовских.

Милая мама, какие они чудесные люди! Хочется быть лучше, не делать плохого, чтобы походить на честных благородных людей.

Сережа сейчас в медицинском училище в Ашхабаде, Константин Георгиевич и Валерия Владимировна - в Рязанской области.

Вчера получил два письма от воспитательницы Галчонка2. Пишет, что она лучший ребенок в детском доме по рукоделию, рисункам, скромная, умная девочка. Она уже умеет читать и писать.

Эти вести, конечно, очень отрадны для меня.

Милая Анна Порфирьевна, когда я был в Москве, забыл поговорить о Коле Теник. Мы расстались в сложной боевой обстановке, и я очень боялся, что Николай погиб. Теперь я узнал, что он работает в одной армейской газете, здоров и бодр.

...Вот сейчас уже вечер. Сижу в палатке. Из нее виден край голубого неба.

Палатку обступили цветущие калины, наполняющие воздух простым ароматом лета. У ног распустились ландыши и незабудки.

Неугомонный бесстрашный соловушко уселся на ближней калине и затянул на всю ночь свою невыразимую песню. Каждую ночь поет он здесь, напоминая, что на свете есть чудесная, красивая жизнь.

Как много чувствуешь, как мало можешь передать словами!

Хочется жить, быть хорошим, хорошим и любить, всех без исключения любить!..

Часто навещает тоска. Стараюсь гнать ее всеми силами.

Мама, если можно, пришлите "Войну и мир", только в дешевом издании, чтобы не жалко было трепать. И обязательно пришлите свою фотокарточку. Пишите мне чаще, моя родная, милая мама.

Крепко Вас целую. Ваш любящий Женя. Привет Ольге и Левушке".

1 Одноклассница Жени, закончила факультет иностранных языков, служила переводчицей при нашей военной миссии в Иране.

2 Галя, младшая сестра Жени.