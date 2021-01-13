Малкин надеется стать первым игроком из РФ, выигравшим Кубок Стэнли 4 раза

Самый титулованный из действующих российских игроков, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" Евгений Малкин поделился ожиданиями от стартующего в ночь с 13 на 14 января сезона НХЛ, который из-за пандемии коронавируса пройдет в укороченном формате.

Малкин завоевал три Кубка Стэнли, также как и Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин. И сейчас форвард "Питтсбурга" рассчитывает стать первым, кому удастся выиграть этот трофей четыре раза.

"Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент", - цитирует Малкина сайт НХЛ.

Россиянин отметил, что вместе с другими лидерами команды Сидни Кросби и Крисом Летангом хотят выиграть этот трофей еще раз.

"С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будем играть вместе - два года, может быть, три. Поэтому мы очень рады, что этот сезон мы снова проводим вместе. Надеюсь, у меня не будет травм. Я отлично себя чувствую. Мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня - быть одним из лидеров в этой группе", - сказал россиянин.