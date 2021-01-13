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13.01.2021 21:37
Рубрика: Спорт

Впереди чемпиона

"МЮ" вышел в единоличные лидеры первенства Англии
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Благодаря победе над "Бернли" (1:0) в перенесенном матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" стал лидером турнира. В активе команды Уле Гуннара Сульшера 36 очков, у действующего обладателя титула "Ливерпуля" на три балла меньше.
"Манчестер Юнайтед" впервые за восемь лет лидирует в чемпионате Англии после 17 туров. Фото: ЕРА "Манчестер Юнайтед" впервые за восемь лет лидирует в чемпионате Англии после 17 туров. Фото: ЕРА
"Манчестер Юнайтед" впервые за восемь лет лидирует в чемпионате Англии после 17 туров. Фото: ЕРА

В начале ноября "МЮ" проиграл на своем поле лондонскому "Арсеналу" (0:1) и опустился в середину таблицы. С той поры в 11 встречах "красные дьяволы" одержали девять побед и лишь дважды разошлись миром - с "Манчестер Сити" (0:0) и "Лестером" (2:2).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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И вот, неожиданно для многих экспертов и бывших легенд "манкунианцев", "Юнайтед" вышел в единоличные лидеры. Конечно, это стало возможным благодаря нескольким неожиданным осечкам "Ливерпуля". Но "МЮ" воспользовался своим шансом и претендует на "золото". К слову, "красные дьяволы" закончили день на первом месте в чемпионате после 17 игр впервые с заключительного тура сезона 2012/13, когда команду тренировал легендарный Алекс Фергюсон. В том году клуб завоевал титул, после чего никак не может вернуться на вершину.

- В "МЮ" у тебя есть только одна цель - трофеи. Сейчас я очень доволен. Нам нужно было побороться сегодня, чтобы взять три очка. Спокойствие и самообладание стали ключом к победе. Погба забил отличный гол и вообще набрал приличную форму. Я бы отметил еще наши результаты в выездных матчах. Мы чувствуем себя уверенно в гостях, и это хороший признак, - отметил Сульшер.

Что интересно - уже в следующем туре, в воскресенье, "МЮ" отправится в гости к "Ливерпулю". Принципиальное противостояние этих команд на этот раз еще и серьезно повлияет на чемпионскую гонку. Если "красные дьяволы" выиграют, то оторвутся от ближайшего конкурента уже на шесть очков.

- Конечно, мы осознаем, что поедем в гости к чемпиону. Они провели три невероятных сезона, но "Юнайтед" готов ко всему и никого не боится. Команда приятно взволнована и жаждет этого матча. "Это очередная проверка характера и мастерства", - считает Сульшер.

Тем временем лидер чемпионата Испании "Атлетико" одержал очередную победу и упрочил лидерство в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне уверенно переиграла на своем поле в перенесенной встрече первого тура "Севилью" - 2:0.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В активе "матрасников" теперь 41 набранное очко, что на четыре больше, чем у действующего чемпиона страны "Реала". При этом у "Атлетико" есть еще два матча в запасе по сравнению с "королевским клубом".

- Мы сосредоточены на прогрессе команды и ежедневно работаем над этим. Конечно, я доволен стартом сезона. Я тренирую с таким же энтузиазмом, как в первый день, когда сел в самолет, вылетел в Мадрид и сказал: хочу сделать "Атлетико" лучшим клубом Европы, - признался рулевой мадридцев Диего Симеоне.

Напомним, что на днях Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Аргентинец опередил таких специалистов как Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед"

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