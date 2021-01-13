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13.01.2021 10:30
Рубрика: Власть

Матвиенко отметила ценность печатных СМИ в цифровую эпоху

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в условиях развития цифровых технологий особую ценность приобретают традиционные издания, которые берегут отечественное культурное наследие и сохраняют доверие к печатному слову. Об этом говорится в поздравлении с Днем российской печати, которое глава верхней палаты парламента направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

В XXI веке роль цифровых ресурсов очень велика, с каждым годом растет число каналов коммуникации и вариантов получения информации, повышается интерес читателя к электронным СМИ и аудиокнигам, отметила глава Совфеда.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"В этих условиях работа тех, кто связан с печатным делом и печатной журналистикой, приобретает особое значение и имеет исключительную ценность, - считает Валентина Матвиенко. - В крупнейших изданиях, федеральных, региональных газетах и журналах работают люди креативные, талантливые, понимающие высокую ответственность перед обществом. Они бережно относятся к творчеству выдающихся писателей, поэтов, драматургов, поддерживают современных авторов, берегут наше культурное наследие и сохраняют доверие к печатному слову как источнику знаний".

По мнению спикера, важно, чтобы отечественные компании медиаотрасли и книжной индустрии продолжили плодотворно работать, независимо, оперативно и качественно предоставлять материалы о событиях, происходящих в России и мире.

"Уверена, что и в дальнейшем сотрудники министерства, представители журналистского и издательского сообществ будут вносить значимый вклад в развитие и укрепление нашей страны", - добавила председатель СФ и пожелала успехов, здоровья и благополучия журналистам и издателям.

День российской печати был учрежден в декабре 1991 года постановлением Президиума Верховного совета России в честь исторической даты - начала издания первой отечественной печатной газеты "Ведомости" в 1703 году по указу Петра I.

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