Мексика одобрит использование вакцины "Спутник V" в ближайшие дни

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже на этой неделе. С таким заявлением во вторник вечером выступил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

"Скорее всего, это произойдет на текущей неделе", - цитирует чиновника ТАСС. Он также рассказал, что ранее при посредничестве правительства Аргентины Мексика получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты испытаний.

Лопес-Гателль в понедельник сообщал, что мексиканские власти могут использовать до 24 миллионов доз разработанного в России препарата.