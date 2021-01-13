Новости

В Кагосиме забьют 33 тысячи кур из-за новой вспышки птичьего гриппа 06:31
Эксперты из США отправятся в Индонезию для расследования падения Boeing 06:09
Мексика одобрит использование вакцины "Спутник V" в ближайшие дни 05:21
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей 04:52
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке 04:30
Руководство ВС США выступило с заявлением после беспорядков у Капитолия 04:12
В Венесуэле анонсировали первые поставки российской вакцины "Спутник V" 04:09
На востоке Франции около тысячи автомобилей оказались в снежном плену 03:45
Президент Чили ушел на карантин из-за контакта с заразившимся COVID-19 03:39
ГосТВ Сирии сообщило об авиаударах по юго-востоку страны 03:12
США ужесточат требования для прилетающих в страну из-за COVID-19 03:09
В Буйнакске 50 детей госпитализированы с признаками отравления 02:56
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса до восьмого февраля 02:44
Посол РФ: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ 02:28
"МЮ" впервые со времен Фергюсона стал лидером чемпионата Англии 01:51
Трамп оценил риск своего отстранения по 25-й поправке 01:22
Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе 00:40
Участникам штурма Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы 00:36
ФБР: По итогам беспорядков в Вашингтоне заведено более 160 дел 00:20
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта 12.01.2021
Косачев расценил "помощь Лондона по возвращению Крыма" как политпроект 12.01.2021
Трамп подписал указ об использовании атомных реакторов в космосе и обороне 12.01.2021
МВД: Полиция Москвы законно применила оружие против нападавшего 12.01.2021
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки" 12.01.2021
В Москве мужчина напал с ножом на полицию и был убит 12.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 05:21
Рубрика: В мире

Мексика одобрит использование вакцины "Спутник V" в ближайшие дни

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже на этой неделе. С таким заявлением во вторник вечером выступил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

"Скорее всего, это произойдет на текущей неделе", - цитирует чиновника ТАСС. Он также рассказал, что ранее при посредничестве правительства Аргентины Мексика получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты испытаний.

Лопес-Гателль в понедельник сообщал, что мексиканские власти могут использовать до 24 миллионов доз разработанного в России препарата.

В Венесуэле анонсировали первые поставки российской вакцины "Спутник V"
В мире Северная и Центральная Америка Мексика Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Посол РФ: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"