МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2"

Россия не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2", несмотря на давление, которое оказывают США на европейских партнеров "Газпрома". Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий​​​... В успешной реализации "Северного потока 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", - цитирует Тяпкина РИА Новости.

По его словам, российские компании "твердо" намерены выполнить все коммерческие договоренности, которые были подписаны в том числе с немецкими компаниями.