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13.01.2021 15:02
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ

Текст: Владимир Кузьмин
В День российской печати премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2020 год.

Из многих достойных и признанных профессионалов всегда сложно выделить лучшего, заметил глава кабмина. "За каждым из дипломов, которые мы сегодня вручаем, - годы вашего напряженного труда, талант и призвание, верность своему долгу, неоспоримые заслуги, энергия, гражданская позиция каждого номинанта и слаженная работа целых журналистских коллективов", - сказал он.

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По словам Мишустина, сегодня невозможно представить жизнь без популярных изданий и порталов современных медиа. Они делают мир открытым, близким и доступным миллионам людей. "В ежедневном потоке новостей вы видите самое главное, говорите об этом компетентно, эмоционально, привлекаете внимание общества и власти к самым серьезным проблемам и делаете все, чтобы как можно быстрее решить их в интересах людей, высказываете свое мнение и умеете его отстаивать, не боитесь трудностей, проявляете настойчивость, мужество и твердость характера даже в самых непростых обстоятельствах", - считает премьер.

Такими обстоятельствами был наполнен весь 2020 год. Председатель правительства поблагодарил журналистов, которые своевременно и подробно информировали граждан обо всех этапах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Лауреата одной из десяти премий традиционно определяет лично председатель правительства. В этот раз им стал образовательный портал "Мел". От таких проектов, убежден Мишустин, зависит будущее страны: "С этого начинается практически все, что помогает двигаться вперед, успешно выдерживать непростую конкуренцию на международном уровне. Именно образование - главное условие для того, чтобы у нас развивалась наука, современная медицина, цифровые технологии, инновации на производстве, в транспорте".

За персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, продвижение и популяризацию новой генерации отечественных авторов детской литературы обладателем премии также стал генеральный директор издательского дома "Лев" Лев Елин.

В числе лауреатов Михаил Мишустин выделил ряд проектов, которые, как он выразился, позволяют сохранить историческую память и вести просветительскую работу. За материалы из серии "Как нам обустроить Россию" награды получили представители еженедельника "Аргументы и факты" - редактор отдела культуры Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев. Также выделены благотворительный медиапроект "Дело дня" и областной народный телевизионный конкурс "Земский доктор".

Несколько журналистов стали обладателями премий за свои репортажи из горячих точек. "Их сообщения, фотографии, материалы - это рассказ о событиях без посредников и фильтров, напрямую из первых уст. Работа настоящих профессионалов без поправок на страх и риск заслуживает самого глубокого уважения и признания. Это мужественные люди, достойные продолжатели традиций лучших российских и советских фронтовых репортеров", - подчеркнул глава кабинета министров. Высокую правительственную оценку получили специальные корреспонденты "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Проведя параллели с фронтовыми репортерами, Михаил Мишустин напомнил, что в нашей стране к Великой Отечественной войне всегда особое отношение, а в прошлом году Россия отпраздновала 75-летие Победы. В этой связи одной из наград отмечено создание одноименного тематического телеканала "Победа".

Газета "Московский комсомолец" стала лауреатом за актуальность и достоверность информации, публикуемой на страницах издания. Памятные дипломы из рук премьера получили генеральный директор Павел Гусев, первый заместитель главного редактора Петр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов.

От имени всего журналистского сообщества Павел Гусев поблагодарил премьера за поддержку, которую правительство оказало средствам массовой информации в условиях пандемии коронавируса. "Было очень сложно, особенно в начальный период", - признал он. Правительство же, по словам гендиректора "МК", помогло не только выжить, но и перейти на новые условия работы.

Михаил Мишустин уверен, что премий правительства достойны очень многие талантливые журналисты и целые коллективы. Однако условиями конкурса количество лауреатов ограничено. Глава правительства поддержал предложение экспертного совета о расширении премии. "И в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо", - сказал премьер.

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