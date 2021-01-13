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13.01.2021 12:20
Рубрика: Экономика

Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты

Текст: Роман Маркелов

Российский Минфин впервые с марта 2020 года вернется к покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу. С 15 января по 4 февраля министерство направит на эти цели более 100 млрд рублей, следует из сообщения ведомства.

Фото: iStock
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Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в указанные даты, составит 106,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупок таким образом будет равняться 7,1 млрд рублей.

Минфин покупает валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше точки отсечения (в 2020 году это было 42,4 доллара, в 2021 году - 43,3 доллара). Объем покупок рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как почти весь прошлый год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета. Операции по покупке валюты на рынке для Минфина проводит Банк России.

Экономика Финансы

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