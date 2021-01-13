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13.01.2021 20:41
Рубрика: Экономика

Выставят счет

Минюст готовит проект, дающий ведомству доступ к банковской тайне
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который разрешает ведомству получать из банков информацию, содержащую банковскую тайну.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как пояснил "РГ" член Ассоциации юристов России Коба Оржония, к такой информации, в частности, относятся сведения об операциях, счетах и вкладах.

Фото: РИА Новости
Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин

"Положения Закона "О банках и банковской деятельности" устанавливают исчерпывающий перечень органов, имеющих доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну", - подчеркивает Коба Оржония.

Например, допущены к финансовым тайнам таможенные органы, Росфинмониторинг, органы валютного контроля и агенты валютного контроля, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг и другие государственные органы. Так что список тех, кто вправе задавать банкам деликатные вопросы, достаточно велик. Правда, минюста в этом перечне нет.

Как поясняет эксперт, государственным органам и их должностным лицам сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены исключительно в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. Иными словами, все случаи, когда ведомство вправе получить из банка исчерпывающий ответ, четко оговорены в законе. Зачем же потребовалось расширять этот список за счет минюста?

Соответствующие полномочия нужны ведомству для совершенствования контроля за НКО

Как пояснили в ведомстве, соответствующие полномочия нужны для совершенствования контроля за НКО. "Во исполнение требований действующего законодательства Минюст России осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации", - напомнили в ведомстве.

В частности, минюст ведет реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также ведется отдельный реестр НКО-исполнителей общественно-полезных услуг. Есть и другие реестры. "Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - утверждают в минюсте.

Экономика Финансы Банки Власть Право Финансовое право Правительство Минюст

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