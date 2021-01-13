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13.01.2021 10:48
Рубрика: Власть

Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который позволит ведомству получать из кредитных организаций информацию, содержащую банковскую тайну.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "РГ" в ведомстве, инициатива разрабатывается в целях совершенствования контроля за НКО.

Фото: РИА Новости
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"Во исполнение требований действующего законодательства Минюст России осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, - пояснили в Минюсте.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

Власть Право Правительство Минюст

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