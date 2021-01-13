Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. "Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а профессия журналиста - одной из самых интересных и ответственных", - подчеркнул он.

В своих материалах печатные СМИ, подчеркнул глава правительства, поднимают острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечают на волнующие вопросы. "Ваше слово имеет особое значение, формирует общественное мнение. И потому так важно, что вы в высшей степени профессионально относитесь к своей работе и верны главным принципам свободной и независимой журналистики - подлинность и беспристрастность, точность и оперативность, достоверность и актуальность", - говорится в поздравлении.