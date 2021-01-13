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13.01.2021 14:37
Рубрика: Экономика

На Гайдаровском форуме-2021 обсудят роль цифровой трансформации в улучшении качества жизни россиян

Какие изменения ждут различные отрасли экономики в России после пандемии COVID-19 и кто выйдет на лидирующие позиции? Пройдут ли активную цифровую трансформацию сфера государственного управления, здравоохранение и образование? И что даст наибольший вклад в повышение качества жизни россиян? В рамках второго дня Гайдаровского форума-2021 состоится дискуссия "Цифровая трансформация = новое качество жизни", посвященная влиянию цифровых технологий на жизнь государства и общества в сложившихся условиях.

Пандемия показала важность цифровых технологий в нашей жизни. Россия, как и страны по всему миру, взяла курс на цифровизацию многочисленных сфер - от госуправления до сервисов для населения, а президент РФ Владимир Путин включил цифровую трансформацию в число новых национальных целей развития до 2030 года.

Участниками дискуссии станут руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Модератором выступит помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Справка

Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии" проходит 14 и 15 января в Президентской академии. По традиции форум открывает деловую повестку года в России. В 2021 году масштабное мероприятие проходит в гибридном формате - онлайн и офлайн.

Организаторы Гайдаровского форума 2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером".

Экономика Гайдаровский форум

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