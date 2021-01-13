Наша мужская сборная в четверг матчем против своих ближайших географических соседей из Беларуси начнет свое выступление на чемпионате мира в Египте. А пока за считаные часы до начала турнира произошла замена двух участников соревнований.

Первой сообщила о своем снятии с чемпионата сборная Чехии. У нескольких игроков команды тесты на коронавирус дали положительный результат, чехи вместо вылета в Египет отправились на карантин. Заменит эту европейскую команду другой представитель Старого Cвета - Северная Македония.

И уже сегодня македонцы в Каире встретятся со Швецией, а первый матч группы "G" Чили - Египет как "игра открытия" состоялся вчера вечером по московскому времени. Представители страны бывшей союзной Югославии ничуть не слабее чехов. Два года назад на чемпионате мира балканцы финишировали пятнадцатыми, в то время как Чехия вообще не квалифицировалась на тот турнир. Так что вынужденная замена даже добавила качества.

Аналогичная ситуация возникла и со сборной США, зафиксированы положительные тесты у ряда гандболистов. "Звездно-полосатые" не выступали на мировых первенствах ровно два десятка лет, с 2001 года. А у вынужденно заменившей американцев Швейцарии такого опыта не было и вовсе с совершенно сейчас далекого 1995-го.

Турнир пройдет без зрителей, это решение принято по требованию большинства участников ЧМ

Правда, на прошлогоднем ЧЕ-2020 швейцарцы в итоговой классификации оказались даже выше, чем многострадальная сборная России - 16-е место против 22-го, заставившего покинуть свой пост главного тренера Эдуарда Кокшарова. Сейчас Швейцария выступит в квартете "Е" против Франции, Норвегии и Австрии.