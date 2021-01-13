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13.01.2021 23:41
Рубрика: Общество

На РЕН ТВ стартует новое экстремально-познавательное шоу "Знаете ли вы что?"

Фото: РЕН ТВ Фото: РЕН ТВ
Фото: РЕН ТВ

РЕН ТВ начинает 2021 год с громких телепремьер. Так, 19 января телеканал покажет новое экстремально-познавательное шоу "Знаете ли вы что?" В рамках проекта зрителей ждут истории великих открытий, факты об изобретениях и изобретателях, и, конечно, главные загадки человечества, которые приготовила нам сама природа. Все темы, выбранные для шоу "Знаете ли вы что?", с первой же серии дают возможность окунуться в мир важнейших изобретений человечества, которые открыла миру сама природа. Хорошо ли вы знаете, кого называют королями неба? Или какими новыми технологиями обладают киберпреступники в 21 веке? Ответы на эти вопросы вы получите по вторникам в 23:30 с 19 января на телеканале РЕН ТВ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ведущим нового шоу стал изобретатель, инженер - Алексей Иванченко. 25 лет Алексей Иванченко занимается популяризацией науки. Харизматичный ведущий, талантливый ученый, гениальный изобретатель. За четверть века трудоемкой работы инженер-конструктор сумел запатентовать десятки изобретений. В новом проекте на РЕН ТВ Алексей займется подробным изучением связи животного мира и инженерии: как гекконы научили людей лазать по стенам? Что общего у вертолета и стрекозы? Чем обязаны незрячие люди дельфинам?

Новое шоу с Алексеем Иванченко - это захватывающий рассказ, меняющий представление о научно-популярном сегменте на телевидении, в котором РЕН ТВ остается безусловным лидером. Новым проектом РЕН ТВ вновь усиливает портфель интеллектуального вещания и развивает данное направление на всем отечественном телевидении.

Фантастические эксперименты, необычайные технологии, о которых люди даже не догадываются, изобретения и испытания, идеи, изменившие весь мир - все это каждый вторник в 23:30 на телеканале РЕН ТВ.

Анонс премьеры по ссылке.

Справка "РГ"

РЕН ТВ - общественно-политический канал с остросюжетным контентом для активной аудитории. РЕН ТВ - самый популярный телеканал среди мужчин 25-54 лет, входит в первую пятёрку главных каналов страны как по общей аудитории "4+", так и по целевой "Все 25-54". Телеканал входит в состав холдинга "Национальная Медиа Группа". Генеральный директор РЕН ТВ - Владимир Тюлин.

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