На востоке Франции около тысячи автомобилей оказались в снежном плену

Мощный снегопад обрушился на департамент Эн на востоке Франции. В результате около тысячи автомобилей оказались заблокированными на трассе, сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на префектуру.

По данным местных властей, ожидались сугробы до 15 сантиметров, однако выпало в два раза больше снега. Отмечается, что в какой-то момент в пробке на заснеженной автодороге оказались до 2,5 тысячи машин. На помощь застрявшим в снегу автолюбителям были мобилизованы сотни жандармов и спасателей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды в Мадриде было остановлено железнодорожное сообщение, закрыт аэропорт, полностью прекращено движение автобусов.