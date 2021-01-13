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13.01.2021 03:45
Рубрика: В мире

На востоке Франции около тысячи автомобилей оказались в снежном плену

Мощный снегопад обрушился на департамент Эн на востоке Франции. В результате около тысячи автомобилей оказались заблокированными на трассе, сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на префектуру.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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По данным местных властей, ожидались сугробы до 15 сантиметров, однако выпало в два раза больше снега. Отмечается, что в какой-то момент в пробке на заснеженной автодороге оказались до 2,5 тысячи машин. На помощь застрявшим в снегу автолюбителям были мобилизованы сотни жандармов и спасателей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды в Мадриде было остановлено железнодорожное сообщение, закрыт аэропорт, полностью прекращено движение автобусов.

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