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Рубрика: Общество

Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Антидиарейные препараты и ингаляторы нельзя использовать при коронавирусной инфекции, считает доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По словам врача, антидиарейные препараты с лоперамидом замедляют работу кишечника. А это может помешать очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше пить много воды и не препятствовать естественному процессу, считает американский врач. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo life.

Шаффцин также рекомендует не использовать ингаляторы. Они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Ингаляторы допустимы, если у человека есть астма. По словам доктора, любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Но это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Поэтому стоит быть очень внимательным и отказаться от таких средств. Доктор поясняет, что такие спреи вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток. А это опасно при респираторных заболеваниях. Особенно отягощенных пневмонией. Опасны такие спреи и для людей с повышенным давлением.

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