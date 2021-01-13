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13.01.2021 18:35
Рубрика: Общество

Названы опасные симптомы в период холодов

Текст: Сергей Бабкин
Специалисты министерства здравоохранения Московской области назвали ряд опасных симптомов, которые должны насторожить человека в период сильных морозов.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Как отмечают специалисты, обморожение легко узнать по потере чувствительности кожи. Также кожа может побелеть, в некоторых случаях возможно появление волдырей. Кроме того к числу опасных симптомов относят и ощущение пощипывания.

Фото: Сергей Михеев
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При появлении подобных симптомов рекомендуется как можно скорее уйти с мороза в помещение и обмотать поражённые участки марлей и толстым слоем ваты. Согреться можно горячим, но не горячительным напитком. А вот греться у батареи, мыть руки в горячей воде или растирать кожу категорически запрещено. Если кожа начала темнеть, или появились волдыри, нужно как можно скорее обратиться к врачам.

Чтобы избежать обморожения, медики рекомендуют носить просторную многослойную одежду и ни в коем случае не употреблять алкоголь перед выходом на мороз.

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