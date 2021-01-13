В Германии, где довольно сильны настроения противников вакцинации, бурную реакцию вызвали слова премьера Баварии и младшего партнера Меркель по консервативному альянсу Маркуса Зедера. В интервью газете Sddeutsche Zeitung известный сторонник жестких мер в борьбе с пандемией предложил подумать над тем, чтобы сделать прививку от ковида обязательной для некоторых групп граждан.

По словам Зедера, речь может идти о сиделках и медперсонале домов престарелых, где лишь 30 процентов сотрудников согласны добровольно поставить себе укол. Политик назвал вакцинацию "гражданским долгом" и предложил развернуть широкую агитацию с участием звезд шоу-бизнеса, спортсменов и других медийных персон. Как отмечает "Немецкая волна", некоторые прививки в Германии обязательны (например, от кори), однако с начала вакцинации от нового вируса "короны" прошло слишком мало времени. Тем временем немцы не могут понять, когда же, наконец, закончится жесткий карантин, в очередной раз продленный до 31 января. Согласно утечкам с внутрипартийного заседания ХДС, канцлер Ангела Меркель не исключила, что страну ждут еще "от восьми до десяти тяжелых недель". Все зависит от того, как будет вести себя мутировавший "британский" штамм.