Новости

Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
В Германии, где довольно сильны настроения противников вакцинации, бурную реакцию вызвали слова премьера Баварии и младшего партнера Меркель по консервативному альянсу Маркуса Зедера. В интервью газете Sddeutsche Zeitung известный сторонник жестких мер в борьбе с пандемией предложил подумать над тем, чтобы сделать прививку от ковида обязательной для некоторых групп граждан.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

По словам Зедера, речь может идти о сиделках и медперсонале домов престарелых, где лишь 30 процентов сотрудников согласны добровольно поставить себе укол. Политик назвал вакцинацию "гражданским долгом" и предложил развернуть широкую агитацию с участием звезд шоу-бизнеса, спортсменов и других медийных персон. Как отмечает "Немецкая волна", некоторые прививки в Германии обязательны (например, от кори), однако с начала вакцинации от нового вируса "короны" прошло слишком мало времени. Тем временем немцы не могут понять, когда же, наконец, закончится жесткий карантин, в очередной раз продленный до 31 января. Согласно утечкам с внутрипартийного заседания ХДС, канцлер Ангела Меркель не исключила, что страну ждут еще "от восьми до десяти тяжелых недель". Все зависит от того, как будет вести себя мутировавший "британский" штамм.

В Германии предложили лечить коронавирус компрессом из имбиря
В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"