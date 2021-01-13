Но сначала, конечно, человеку придется через суд доказать, что его напрасно лишили места. Как пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, право на компенсацию морального вреда существует и сегодня, однако в силу определенных недоработок в законодательстве на практике возникают проблемы с их взысканием.
Согласно действующим нормам, если в иске о восстановлении на работе гражданин сразу не заявил требования о компенсации морального вреда, то взыскать их уже после победы в процессе будет невозможно. Суды не примут новый иск. Мол, время ушло, и ворошить уже законченное дело никто не будет.
"На проблему минувшим летом указал Конституционный суд России, - рассказывает Владимир Груздев. - Подготовленные поправки к Трудовому кодексу повышают защиту трудовых прав граждан. Расширяются возможности получения компенсации морального вреда при неправомерных действиях работодателя, например, несправедливом увольнении сотрудника".
Законопроект разрешает подавать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда о восстановлении нарушенных прав гражданина.
"Допустим, если решением суда гражданин был восстановлен на работе, то в течение трех месяцев он сможет подать иск в суд о компенсации морального вреда за неправомерное увольнение", - пояснил Владимир Груздев.
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в этом году за шесть месяцев судами было удовлетворено 1763 иска о восстановлении на работе, когда граждане были уволены по инициативе работодателя из-за каких-либо претензий к сотруднику.
Кстати, в прошлом году Верховный суд РФ принял ряд важных решений, направленных на повышение размеров компенсаций морального вреда. В одном из дел он признал недостаточной компенсацию в 5 тысяч рублей сотруднику, который при увольнении узнал, что его не оформляли официально на работу и соответственно в трудовой книжке нет никаких записей. В другом деле Верховный суд обязал обосновывать размеры компенсаций морального вреда, запретив их занижать без веских оснований.