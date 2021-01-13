Госдума собирает отзывы на инициативу, которая позволит несправедливо уволенным работникам требовать от начальства компенсацию морального вреда. Проект соответствующих поправок в Трудовой кодекс внесло в парламент правительство страны.

Но сначала, конечно, человеку придется через суд доказать, что его напрасно лишили места. Как пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, право на компенсацию морального вреда существует и сегодня, однако в силу определенных недоработок в законодательстве на практике возникают проблемы с их взысканием.

Согласно действующим нормам, если в иске о восстановлении на работе гражданин сразу не заявил требования о компенсации морального вреда, то взыскать их уже после победы в процессе будет невозможно. Суды не примут новый иск. Мол, время ушло, и ворошить уже законченное дело никто не будет.

"На проблему минувшим летом указал Конституционный суд России, - рассказывает Владимир Груздев. - Подготовленные поправки к Трудовому кодексу повышают защиту трудовых прав граждан. Расширяются возможности получения компенсации морального вреда при неправомерных действиях работодателя, например, несправедливом увольнении сотрудника".

Законопроект разрешает подавать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда о восстановлении нарушенных прав гражданина.

"Допустим, если решением суда гражданин был восстановлен на работе, то в течение трех месяцев он сможет подать иск в суд о компенсации морального вреда за неправомерное увольнение", - пояснил Владимир Груздев.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в этом году за шесть месяцев судами было удовлетворено 1763 иска о восстановлении на работе, когда граждане были уволены по инициативе работодателя из-за каких-либо претензий к сотруднику.

Верховный суд запретил занижать размеры компенсаций морального вреда без оснований

Кстати, в прошлом году Верховный суд РФ принял ряд важных решений, направленных на повышение размеров компенсаций морального вреда. В одном из дел он признал недостаточной компенсацию в 5 тысяч рублей сотруднику, который при увольнении узнал, что его не оформляли официально на работу и соответственно в трудовой книжке нет никаких записей. В другом деле Верховный суд обязал обосновывать размеры компенсаций морального вреда, запретив их занижать без веских оснований.