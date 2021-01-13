Президент Беларуси стал героем телепрограммы "Действующие лица"

Десятого января на телеканале "Россия 1" вышла в эфир программа "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", героем которой стал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Программа была записана накануне новогодних праздников, Наиля Аскер-заде встречалась с белорусским лидером не только в рабочем кабинете, но и за домашним ужином с блинами, в автомобиле и даже на хоккейной площадке. Мы публикуем высказывания Александра Лукашенко на самые важные и интересные темы.

В политике, как и на льду, президенты Беларуси и России играют всегда в одной команде. Михаил Метцель/ТАСС

О российско-белорусской интеграции и возможном валютном союзе

По мнению Александра Лукашенко, Россия и Беларусь должны расширять интеграционные процессы по всем направлениям.

- Нам надо сближаться в экономике, в людях и так далее - абсолютно ничему не препятствовать. Нам нужно быть ближе к России, тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: "А почему?"

Главное сегодня направление интеграции, по мнению Президента Беларуси, - это создание равных условий для людей и хозяйствующих субъектов в рамках Союзного государства.

- Это прописано во всех документах и в договоре (о создании Союзного государства. - Ред.), - сказал Президент. - Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве.

Александр Лукашенко высказался о возможном валютном союзе двух стран. По его словам, создание единой валюты должно стать высшей стадией интеграционных процессов. При этом до сих пор, по словам Лукашенко, вопрос создания валютного союза глубоко не прорабатывался.

- Такой, в общем-то, необходимости не было, - сказал Александр Лукашенко. - Ваши национальные банки и наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь. Но мы изначально с Президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее - это венец, мы к этому должны прийти.

О многовекторности

По мнению белорусского лидера, многовекторность во внешней политике вытекает из экономических задач:

- Что плохого в том, что у нас многовекторная политика? Мы торгуем со 120, по-моему, государствами. И чтобы с ними торговать, это нужно обеспечивать дипломатически и политически. Когда мы попали под санкции, кто нам протянул руку, кроме России? Китай! 7 миллиардов инвестиций предложил сразу под проекты, и мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз… Мы отстроили все дороги, Евросоюз предложил нам эти кредиты. Почему мы не должны иметь с ними отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит.

- Но Россия предоставила кредит, - заметила Наиля Аскер-заде.

- Ну, да, 500 миллионов, кредит отсроченный, - ответил Александр Лукашенко. - 250 пошло на погашение задолженности, как вы это называете, по газу, а 250 - на лечение от ковида. 500 миллионов, которые мы получили от Евразийского банка.

Об отношениях с Владимиром Путиным

Ведущая программы задала Александру Лукашенко вопрос о том, случается ли, что он и Владимир Путин разговаривают по телефону на повышенных тонах. Лидер Беларуси пожал плечами и сказал, что по телефону на повышенных тонах никто не разговаривает.

- И вообще, у нас, у глав государств, не принято разговаривать на повышенных тонах, - сказал Президент Беларуси. - Но с Путиным иногда можем, с единственным человеком, поспорить, даже поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это возможно только с близкими людьми.

Тема отношений с Владимиром Путиным затрагивалась в программе еще несколько раз. Когда ведущая спросила, считает ли Александр Григорьевич Владимира Путина своим другом, белорусский Президент без колебаний ответил утвердительно. И не только своим другом, но и другом белорусского народа.

Есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси - мы всегда можем опереться на старшего брата...

- Да, я его считаю своим другом, - сказал Лукашенко. - В этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но другом белорусского народа. Искренним.

При этом, как следует из слов Президента, Владимир Путин - его единственный друг. По крайней мере, когда ведущая спросила, есть ли у него еще друзья, Александр Лукашенко сказал:

- Я над этим вопросом много раз задумывался. Прихожу к выводу, что, наверное, нет.

На хоккейной площадке разговор тоже коснулся отношений с Владимиром Путиным. Наиля Аскер-заде спросила, играют ли Лукашенко и Путин в одной хоккейной команде. Только в одной, сказал белорусский лидер.

- А в политике вы в одной команде? - уточнила журналистка.

- В политике - в принципе, да. Нас загнали уже намертво в одну команду, - ответил Лукашенко.

О новой белорусской конституции

По словам белорусского лидера, поправки в конституцию страны будут внесены "исключительно в результате референдума". Впрочем, "обозначены" эти поправки могут быть и на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании - в том случае, если делегаты будут к этому готовы. Решать же судьбу новой конституции будут граждане Беларуси и никто другой.

- В конституции записано, что изменения в конституцию ни парламент, ни президент, никто их не может принять, - сказал Александр Лукашенко. - Только народ.

О каких конкретно изменениях идет речь, Президент Беларуси говорить не стал. Заметил лишь, что о некоторых поправках уже говорил: перераспределение полномочий, партийное строительство, другие политические вопросы. Впрочем, предложения еще до конца не сформированы, и говорить о них предметно еще слишком рано. А вот о сроках принятия поправок в Основной закон глава государства сказал: это может случиться в конце 2021 года.

- Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой конституции, - сказал Александр Лукашенко. - И думаю, что к концу его проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть.

О том, что значит для белорусов Россия

Ведущая попросила Александра Лукашенко сказать, кем для него является Россия - братом, союзником, соседом?

- Я больше думал над тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну, и равно и для меня - россияне, - ответил Президент. - Это очень близкий, братский народ, это - наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские.

По словам лидера страны, наши народы произрастают от одного корня.

- Что нам делить? - задал риторический вопрос Лукашенко. - Есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси - мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на западном векторе без Беларуси было бы сложно.

К слову

Наиля Аскер-заде в своем аккаунте в "Инстаграме" за пару дней до выхода передачи в эфир написала, как готовилась программа с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Больше года мы пытались договориться об этой съемке! В октябре 2019-го отправили запрос. Тогда даже началось предметное обсуждение съемки. Но потом переговоры прекратились. После выборов прошлого года мы направили новый запрос. В начале декабря получили подтверждение. Уже были назначены даты съемок, но за два дня до нашего приезда белорусская сторона предложила снова перенести их, уже на 2021 год...

Все же удалось договориться, и в итоге съемки состоялись. Хотя в Москву мы вернулись за день до Нового года. А потом работали все праздники".