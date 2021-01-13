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13.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Определены границы движения курсов доллара и евро

Текст: Георгий Панин
Старт 2021 года для рубля сложился благоприятно. Национальная валюта укрепилась против евро и доллара на один процент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", оценил дальнейшие перспективы российской валюты и обозначил главные риски:

Фото: iStock
Решение ОПЕК+ поддержит цены на нефть в первой половине 2021 года

- На самом деле рубль мог укрепиться с начала год еще больше на фоне 10-процентного скачка цен на нефть, считает эксперт. Они с энтузиазмом отреагировали на "новогодний подарок" (определение не мое - вице-премьера Александра Новака), от Саудовской Аравии.

Вместе с союзниками королевство пошло на добровольное сокращение добычи нефти в феврале и марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки. Тогда как России и Казахстану удалось добиться повышения ее уровня на 65 тысяч баррелей в сутки и на 10 тысяч соответственно. Игрок №1 в нефтяном картеле "подстраховал" рынок, сократив возможное возвращение ситуации переизбытка поставок из-за локдаунов.

Следствием такого исхода саммита ОПЕК+ стал рост цены на черное золота. Сработал эффект неожиданности. Так как рынок рассматривал вариант постепенного выполнения достигнутых договоренностей о повышении уровня производства на 2 миллиона баррелей в сутки в течение января-марта. В результате в рублевом выражении стоимость барреля достигла 4140 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 рублей, что указывает на недооценку нацвалюты.

Инвестбанки Уолл-стрит в условиях начавшейся вакцинации против COVID-19 теперь не исключают движения цены на нефть к 60-65 долларам за баррель в этом году (сейчас 56,49 доллара). Это предполагает еще больший потенциал для укрепления рубля в ближайшее время.

Тем не менее барьером для продолжения победной серии рубля с момента президентских выборов в США в ноябре остаются санкционные риски. Во время праздничных выходных в России за океаном окончательно определился состав Сената США. Два вакантных кресла заняли демократы, что при равенстве мест дает им преимущество за счет голоса вице-президента США Камалы Харрис.

Подобный исход носит для рынков неоднозначный характер, который еще предстоит оценить. С одной стороны, за счет окончательно оформившейся "голубой волны" (президент-демократ и большинство у его соратников в обеих палатах Конгресса) появились предпосылки для принятия новых фискальных мер.

С другой стороны, время ожидания роста госрасходов уже привели к всплеску инфляционных ожиданий. А это способствует укреплению доллара и снижает привлекательность инвестиций на рынки развивающихся стран.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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В дальнейшем команде Байдена будет проще добиться претворения в жизнь предвыборной программы по повышению налогов для корпораций и усилению регулирования. Что также может стать стрессом для рынков. Для рубля это означает еще и возврат в повестку дня санкционных рисков.

Технически рубль сейчас находится на перепутье, поскольку два упомянутых фактора (высокие цены на нефть и санкционные риски) уравновешивают друг друга.

Курс доллара сформировал коридор в 73,4-75 рублей, курс евро - 89,8-92 рубля. Выход за ту или иную границу может стать сигналом движения российской валюты до конца января. Во многом определяющим будет отчет по динамике потребительских цен в США в среду.

Если он не даст поводов для укрепления инфляционных ожиданий, наметившееся ослабление аппетита к риску пойдет на спад. Это позволит рублю переключить внимание на более высокие цены на нефть. И расти. Если же такие основания все же появятся, то к концу недели рубль растеряет накопленное с начала года преимущество.

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