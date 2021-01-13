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13.01.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Точка отсчета

Определены размеры прожиточного минимума и пособий по безработице
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Утвержден прожиточный минимум и размеры пособий по безработице на 2021 год. Постановления правительства об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. Как пояснили в минтруде, у прожиточного минимума больше нет привязки к потребительской корзине и теперь он устанавливается на год, а не ежеквартально, как было раньше. А его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и составляет 44,2% от него. Фактически с 1 января прожиточный минимум увеличился на размер прогнозируемой инфляции, то есть - на 3,7%, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В минтруде уточнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Максимальное и минимальное пособия для безработных остались в 2021 году прежними. Так, в первые три месяца после увольнения максимальная выплата, которую смогут получать соискатели, вставшие на учет в центрах занятости, составит 12 130 рублей. В следующие три месяца ее размер не будет превышать пяти тысяч рублей. Минимум, который полагается безработным, утвержден в размере 1500 рублей.

Предпенсионеры могут получают максимальное пособие по безработице дольше. Размер их выплаты будет зависеть от периода работы на последнем месте и суммы среднего заработка. Если они были трудоустроены более 6 месяцев, то пособие рассчитывается в процентах, исходя из оплаты труда. Так, в первые три месяца для граждан предпенсионного возраста берется в расчет 75% от средней заработной платы, в следующие четыре - 60%, затем - 45%. Но в любом случае сумма не может превышать максимальный размер выплаты, установленный государством, то есть - 12 130 рублей.

В минтруде уточнили, что предпенсионный возраст наступает за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Экономика Пенсии и пособия

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