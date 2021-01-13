Опрос: Только 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в 2021 году

Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады летом 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK.

Почти 80 процентов участников исследования не видят смысла в организации турнира в этом году. Так, за необходимость отмены соревнований выступили 38 процентов респондентов. При этом 39 процентов опрошенных настаивают на очередной отсрочке соревнований.

Вместе с тем японские власти и руководство оргкомитета "Токио-2020" заявляют о решимости открыть турнир в июле этого года и ведут соответствующие подготовительные мероприятия. Однако в ряде местных СМИ в последнее время все настойчивее стала звучать точка зрения о невозможности проведения Игр в условиях пандемии коронавируса.

В Японии продолжает осложняться эпидемиологическая обстановка. Ожидается, что сегодня премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявит о расширении зоны действия режима ЧС на территории государства. Помимо Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут введены в отношении городов Осака и Киото, а также префектур Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.