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13.01.2021 08:43
Рубрика: В мире

Опрос: Только 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в 2021 году

Текст: Александр Ленин (Токио)

Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады летом 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK.

Фото: ANDREW COWIE / AFP
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Почти 80 процентов участников исследования не видят смысла в организации турнира в этом году. Так, за необходимость отмены соревнований выступили 38 процентов респондентов. При этом 39 процентов опрошенных настаивают на очередной отсрочке соревнований.

Вместе с тем японские власти и руководство оргкомитета "Токио-2020" заявляют о решимости открыть турнир в июле этого года и ведут соответствующие подготовительные мероприятия. Однако в ряде местных СМИ в последнее время все настойчивее стала звучать точка зрения о невозможности проведения Игр в условиях пандемии коронавируса.

В Японии продолжает осложняться эпидемиологическая обстановка. Ожидается, что сегодня премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявит о расширении зоны действия режима ЧС на территории государства. Помимо Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут введены в отношении городов Осака и Киото, а также префектур Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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