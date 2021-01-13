Панамское судно подало сигнал бедствия у берегов Японии

Панамское грузовое судно терпит бедствие в 750 километрах к юго-востоку от южной японской префектуры Окинава, сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.

В оперативную службу поступило сообщение о том, что в машинное отделение сухогруза поступает вода и есть риск затопления судна. На борту находятся 22 члена экипажа - 14 граждан Китая и 8 граждан Бангладеш, пишет РИА Новости. Водоизмещение сухогруза 13,8 тысячи тонн.

Предварительный обзор судна с патрульного самолета показал, что сухогруз получил крен, но риска, что он уйдет под воду нет. Экипаж покинул судно и пересел в спасательные шлюпки. Люди ждут помощи, пострадавших не обнаружено. Корабли службы безопасности на море Японии направились к месту происшествия.