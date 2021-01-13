Новости

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле 21:47
Какие загадки добавил ученым самый далекий квазар во Вселенной 21:02
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 156 военнослужащих 20:57
Более 20 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена 20:53
"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый сбор 20:35
Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 20:18
Рубрика: Экономика

Слитки общества

Будут ли расти цены на золото
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Пандемия коронавируса, как и многие другие экономические "штормы" до этого, заметно подстегнула рост цен на золото - традиционный инструмент инвесторов для страховки от рисков. По прогнозам аналитиков, цены на драгметалл, скорее всего, продолжат расти и снова доберутся до отметки 2000 долларов за тройскую унцию, восстановившись почти в два раза после провала 2018 года ниже 1200 долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно зависимость цен на золото обратно пропорциональна стоимости доллара США - когда доллар дешевеет, то золото дорожает, и наоборот. Так, на прошлой неделе котировки золота упали с 1960 долларов за унцию до 1820 долларов на фоне роста доходности гособлигаций США. Однако во вторник вечером началось глобальное ослабление доллара, а доходность десятилетних гособлигаций США снизилась с локального максимума 1,18% до 1,12%, что также было благоприятно для рынка золота. Вероятно, это было связано с комментариями представителей ФРС США Джеймса Булларда и Эрика Розенгрена, которые, в отличие от некоторых своих коллег, считают, что пока экономика США находится в фазе восстановления и поэтому рано обсуждать перспективы сворачивания количественного смягчения, указывает стратег Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.

Фото: iStock
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году

Рынки находятся в ожидании того, что избранный президент США Джозеф Байден в четверг обнародует планы стимулирования экономики, объем которых может достичь нескольких триллионов долларов, говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Потенциально это может подтолкнуть инфляцию к росту, и золото в этом случае будет рассматриваться как хеджирующий актив, отмечает он.

Усиление бюджетной поддержки и массовое распространение вакцин могут привести к сильному восстановлению экономики США во втором полугодии, создавая почву для дискуссии о сокращении покупок ФРС гособлигаций до конца года. "Если определенные шаги к ужесточению монетарной политики в виде сокращения программы выкупа активов будут предприняты, это может вызвать определенную волатильность на рынках, опять же стимулируя покупки золота. В среднесрочной перспективе котировки драгоценного металла будут стремиться к достижению 2000 долларов за тройскую унцию", - считает Миронюк.

Прогноз по достижению 2000 долларов за унцию содержится и в обзоре "Золотого монетного дома". По их мнению, цены на золото в 2020 году заметно увеличил защитный спрос крупнейших инвесторов, который будет актуален и в 2021 году. Потребительский же спрос на золото пандемия подкосила (золото - дорогой металл, и во время экономических потрясений основной массе людей не до покупки ювелирных изделий). Несмотря на это, в "Золотом монетном доме" ожидают, что по итогам 2020 года (они еще не подведены) спрос на ювелирные изделия упадет на 31%, до 1327 тонн, а в 2021 году вырастет на 9%, до 1447 тонн.

Золото впервые обогнало по стоимости доллар США в международных резервах России

Эту брешь в потребительском спросе продолжат заполнять инвесторы. В 2020 году биржевые фонды накопят в своих запасах 1205 тонн драгметалла, что в три раза больше, чем в 2019 году, а в наступившем году показатель может достигнуть 1362 тонн, говорится в прогнозе. Нетто-покупателями драгметалла в 2020 году формально оставались и центральные банки ряда государств. Банк России закупки золота пока приостановил, однако благодаря росту цен на металл оно по стоимости впервые в истории обогнало в международных резервах России доллар США.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Роман Маркелов
Экономика Финансы Фондовый рынок Цены на золото

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей