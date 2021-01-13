Пандемия коронавируса, как и многие другие экономические "штормы" до этого, заметно подстегнула рост цен на золото - традиционный инструмент инвесторов для страховки от рисков. По прогнозам аналитиков, цены на драгметалл, скорее всего, продолжат расти и снова доберутся до отметки 2000 долларов за тройскую унцию, восстановившись почти в два раза после провала 2018 года ниже 1200 долларов.

Обычно зависимость цен на золото обратно пропорциональна стоимости доллара США - когда доллар дешевеет, то золото дорожает, и наоборот. Так, на прошлой неделе котировки золота упали с 1960 долларов за унцию до 1820 долларов на фоне роста доходности гособлигаций США. Однако во вторник вечером началось глобальное ослабление доллара, а доходность десятилетних гособлигаций США снизилась с локального максимума 1,18% до 1,12%, что также было благоприятно для рынка золота. Вероятно, это было связано с комментариями представителей ФРС США Джеймса Булларда и Эрика Розенгрена, которые, в отличие от некоторых своих коллег, считают, что пока экономика США находится в фазе восстановления и поэтому рано обсуждать перспективы сворачивания количественного смягчения, указывает стратег Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.

Рынки находятся в ожидании того, что избранный президент США Джозеф Байден в четверг обнародует планы стимулирования экономики, объем которых может достичь нескольких триллионов долларов, говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Потенциально это может подтолкнуть инфляцию к росту, и золото в этом случае будет рассматриваться как хеджирующий актив, отмечает он.

Усиление бюджетной поддержки и массовое распространение вакцин могут привести к сильному восстановлению экономики США во втором полугодии, создавая почву для дискуссии о сокращении покупок ФРС гособлигаций до конца года. "Если определенные шаги к ужесточению монетарной политики в виде сокращения программы выкупа активов будут предприняты, это может вызвать определенную волатильность на рынках, опять же стимулируя покупки золота. В среднесрочной перспективе котировки драгоценного металла будут стремиться к достижению 2000 долларов за тройскую унцию", - считает Миронюк.

Прогноз по достижению 2000 долларов за унцию содержится и в обзоре "Золотого монетного дома". По их мнению, цены на золото в 2020 году заметно увеличил защитный спрос крупнейших инвесторов, который будет актуален и в 2021 году. Потребительский же спрос на золото пандемия подкосила (золото - дорогой металл, и во время экономических потрясений основной массе людей не до покупки ювелирных изделий). Несмотря на это, в "Золотом монетном доме" ожидают, что по итогам 2020 года (они еще не подведены) спрос на ювелирные изделия упадет на 31%, до 1327 тонн, а в 2021 году вырастет на 9%, до 1447 тонн.

Золото впервые обогнало по стоимости доллар США в международных резервах России

Эту брешь в потребительском спросе продолжат заполнять инвесторы. В 2020 году биржевые фонды накопят в своих запасах 1205 тонн драгметалла, что в три раза больше, чем в 2019 году, а в наступившем году показатель может достигнуть 1362 тонн, говорится в прогнозе. Нетто-покупателями драгметалла в 2020 году формально оставались и центральные банки ряда государств. Банк России закупки золота пока приостановил, однако благодаря росту цен на металл оно по стоимости впервые в истории обогнало в международных резервах России доллар США.