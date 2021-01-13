Если россиянин проработал какое-то время, например, в Казахстане, а потом вернулся в Россию, то его рабочий стаж будет суммироваться, а пенсия будет выплачиваться так, как если бы он все время работал в одной стране. Для этого разработан порядок трансграничного взаимодействия внутри ЕАЭС и механизм "экспорта" пенсий. Новый порядок коснется только рабочего стажа после вступления соглашения в силу. Пенсии до этого момента будут высчитываться согласно национальному законодательству каждой из стран. Но новый документ может способствовать "обелению" труда мигрантов и - им будет выгодно оформлять официальные отношения с работодателями. Процедуры постепенно перейдут в интегрированную информационную систему ЕАЭС. До этого момента стороны будут использовать бумажный документооборот, говорится в сообщении ЕЭК.