"КАМАЗ-мастер" сохранил лидерство в генеральной классификации "Дакара"

В Саудовской Аравии приближается к финишу ралли-марафон "Дакар". В среду состоялся 10-й этап, протяженность которого составила 342 км.

В зачете грузовиков победу на этапе одержал экипаж команды "Биг Шок Рейсинг" под управлением чешского пилота Мартина Мацика. Второй результат с отставанием 1 минута 40 секунд показал лидер общего зачета россиянин Дмитрий Сотников из команды "КАМАЗ-мастер", третьим стал его партнер по команде Айрат Мардеев.

Сотников лидирует в общем зачете, опережая Антона Шибалова на 47 минут и 22 секунды. Третий результат у Мардеева, который проигрывает 1 час 14 минут и 41 секунду.

Ралли "Дакар" завершится 15 января.