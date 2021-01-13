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13.01.2021 16:53
Рубрика: Спорт

"КАМАЗ-мастер" сохранил лидерство в генеральной классификации "Дакара"

Текст: Максим Домчев
В Саудовской Аравии приближается к финишу ралли-марафон "Дакар". В среду состоялся 10-й этап, протяженность которого составила 342 км.
Фото: FRANCK FIFE / AFP
Пилоты "КАМАЗ-мастера" заняли весь пьедестал на восьмом этапе "Дакара"

В зачете грузовиков победу на этапе одержал экипаж команды "Биг Шок Рейсинг" под управлением чешского пилота Мартина Мацика. Второй результат с отставанием 1 минута 40 секунд показал лидер общего зачета россиянин Дмитрий Сотников из команды "КАМАЗ-мастер", третьим стал его партнер по команде Айрат Мардеев.

Сотников лидирует в общем зачете, опережая Антона Шибалова на 47 минут и 22 секунды. Третий результат у Мардеева, который проигрывает 1 час 14 минут и 41 секунду.

Ралли "Дакар" завершится 15 января.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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