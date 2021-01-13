Почему мир потерял 43 млн гектаров леса

За 13 лет мировой лесной фонд сократился на 43 млн гектаров. Такой вывод сделали исследователи WWF, обследовав ситуацию в 29 странах общей площадью свыше 710 млн га за период с 2004 по 2017 год.

"Девять из 24 главных мировых точек обезлесения находятся в Латинской Америке, восемь - в Африке, семь - в Азии, - сообщили в пресс-службе WWF России. - Самые высокие темпы обезлесения были отмечены в Амазонии (Бразилия и Боливия), Серрадо, Парагвае, Аргентине, Мадагаскаре, Суматре и Борнео".

Одновременно лесной фонд России в 2020-м году по сравнению с 2003-м годом увеличился на 8,6 млн га, а площадь поверхности, покрытой лесной растительностью, - на 14,9 млн га, подсчитали в Рослесинфорге. Разница показателей объясняется тем, что в лесной фонд, помимо собственно тайги, чащ и рощ, входят также водоемы, выпасы и том подобное, а к площади, покрытой лесной растительностью, могут быть отнесены, например, зарастающие лесом поля, формально они все еще считаются землями сельскохозяйственного назначения. За то же время запас древесины в России вырос с 82,1 до 82,6 млрд кубометров. Такие изменения в Рослесинфорге связывают с проделанной работой по лесовосстановлению.

"Проделанная работа и рост показателей за 17 лет очевидны, учитывая масштабные пожары 2010 года и длительное устранение их последствий", - уверен замдиректора Рослесинфорга Алексей Исаев.

Тем не менее экологи обращают внимание, что хотя Россия и не попала в список стран с наиболее тревожными показателями по сокращению лесов, в стране есть опасные тенденции, на которые нужно обратить внимание.

"Россиян не должно удивлять то, что нашей страны в этом отчете нет, - предупреждает координатор лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков. - Действительно, у нас такое явление как обезлесение встречается реже, чем в тропических странах. Но для российских лесов, особенно для первозданных, существуют другие угрозы - это их деградация в результате нарушений, прежде всего, от пожаров и рубок, вот тут мы возглавляем рейтинг. По утрате первозданных лесов Россия уже многие годы входит в тройку мировых лидеров, через 80 лет мы можем потерять их все".

Российские лесные власти тревогу экологов не разделяют. И дело не только в позитивной статистике отрасли.

"В лесном законодательстве Российской Федерации нет таких понятий, как "первозданные", "малонарушенные" или "девственные" леса. Русский лес делится три вида: эксплуатационный - там можно вести интенсивную заготовку древесины, защитный - он сохраняет окружающую среду и обеспечивает экологическую безопасность и резервный - используется только в экстренных случаях, например, во время войны, - объясняет Алексей Исаев. - Речь, вероятнее всего, идет о последней категории. Это труднодоступные территории, в том числе арктическая зона, где вести заготовку древесины нецелесообразно в связи с транспортными сложностями: отсутствуют дороги для вывоза древесины, нет логистического плеча и прочие препятствия. Единственное, что реально угрожает резервным лесам - пожары. Однако по статистике им больше подвержены эксплуатационные леса, так как основная причина возгорания - человеческий фактор. В резервных лесах зачастую вовсе не ступала нога человека".

Компенсацию потерь в эксплуатационных лесах в Рослесинфорге связывают, в том числе, с возможностью проводить работы по компенсационному лесовосстановлению или лесоразведению региональным лесхозами за счет средств строителей дорог и линий электропередач, геологов, нефтяников и газовиков. Такие поправки в Лесной кодекс могут быть приняты уже в этом году.