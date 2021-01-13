Итальянские исследователи изучили уникальный феномен острова Джильо, на котором, несмотря на высоко развитый туризм, за все время пандемии не было зафиксировано ни единого случая заражения COVID-19 среди местного населения. Остров Джильо находится у побережья Тосканы, и до сегодняшнего дня он был известен исключительно благодаря масштабному кораблекрушению гигантского пассажирского лайнера "Коста Конкордия", затонувшего у его берегов в январе 2012 года.

Однако сегодня, благодаря пандемии, Джильо неожиданно превратился в самый настоящий "остров везения". На нем до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом среди островитян. Как ни странно, в списках инфицированных числятся исключительно "понаехавшие" туристы. Это при всем при том, что местные тесно взаимодействовали с гостями острова и пренебрегали карантинными мерами.

Разобраться в причинах вирусоустойчивости жителей Джильо решили ученые под руководством профессора Миланского университета Антонио Боньянни. В экспресс-тестировании на антитела приняли участие все взрослые островитяне (634 человека) и 89 приезжих. К удивлению ученых, антитела были найдены лишь у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил коронавирус бессимптомно. Чтобы убедиться в этом умозаключении, ученые трижды повторили один и тот же тест. Отсутствие случаев COVID-19 на острове исследователи в итоге объяснили двумя причинами. По их мнению, кристально чистый воздух и отсутствие загрязняющих примесей вполне могли ограничить распространение инфекции. Но ключевым фактором, согласно их предварительным заключениям, является все же возможное наличие у жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену, который играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Причем вторую причину эксперты считают на данном этапе наиболее вероятной.