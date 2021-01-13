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13.01.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Бур после затишья

Почему Россия сможет наращивать добычу нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Консенсус двух лидеров ОПЕК+, России и Саудовской Аравии, позволил избежать длительных переговоров и риска выхода из сделки некоторых стран, что сильно увеличило бы риски повторного кризиса на нефтяном рынке.

Нарастить производство хотели бы ОАЭ, Ирак, Нигерия и ряд других стран, но единая позиция и предварительные договоренности России и Саудовской Аравии позволили сохранить сделку в существующих условиях. При этом наша страна получила по итогам дополнительную выгоду.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте на 65 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, в то время как для остальных участников альянса условия сделки остались неизменными. Таким образом, с начала 2021 года наша страна повысит производство на 125 тысяч баррелей в сутки в январе и еще суммарно на 130 тысяч баррелей в феврале-марте - к апрелю до 9,25 млн баррелей в сутки, не считая газового конденсата, который исключен из квот сокращения России. Планировалось, что рост производства в нашей стране будет более значительным, по 125 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, но здесь пришлось идти на компромисс.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что российская делегация в ОПЕК+ настаивает на постепенном росте добычи, поскольку идет навстречу пожеланиям нефтяных компаний. "Есть запрос из отрасли, от нефтяных компаний на восстановление производства", - сказал он.

Желание России наращивать производство объясняется и тем, что доля снижения экспорта нефти от объемов ее добычи в России из-за участия ОПЕК+ значительно выше, чем у всех остальных участников альянса. Для России при сегодняшних котировках выше 50 долларов объемы экспорта нефти важнее дальнейшего роста ее стоимости. С 2021 года в российский бюджет поступают доходы от цены марки Urals в 43,3 доллара за баррель, остальное идет в Фонд национальной благосостояния (ФНБ). Основной груз сокращения ОПЕК+ в России лег на экспорт нефти. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 млн тонн нефти, а в 2020 году - 232,5 млн тонн, то есть на 12,7% меньше.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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К тому же восстановление добычи в России происходит медленнее, чем в странах Ближнего Востока, поэтому при равных условиях мы оказывались в невыгодном положении по сравнению с другими участниками альянса.

"Это успех переговорной позиции России, - говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. - Я бы назвал это удачным компромиссом между нашей страной и Саудовской Аравией. На дисциплину исполнения сделки это повлиять не должно, стороны сейчас хорошо и достаточно гранулярно выполняют договоренности", - считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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