Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом

Итальянские исследователи изучили уникальный феномен острова Джильо, на котором, несмотря на высоко развитый туризм, за все время пандемии не было зафиксировано ни единого случая заражения Covid-19 среди местного населения.

Остров Джильо находится у побережья Тосканы, и до сегодняшнего дня он был известен массам исключительно благодаря масштабному кораблекрушению гигантского пассажирского лайнера Costa Concordia, затонувшего у его берегов в январе 2012 года и унесшего жизни 32 человек. А сегодня, спустя 9 лет, благодаря другой трагедии, он неожиданно превратился в самый настоящий "остров везения". Джильо - один их немногих уголков на Апеннинах, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом среди островитян. Как ни странно, в списках инфицированных числятся исключительно "понаехавшие" туристы. Это при всем при том, что местные тесно взаимодействовали с гостями острова минувшим летом, не соблюдали социальную дистанцию и открыто пренебрегали другими карантинными мерами, в том числе ношением защитных масок.

Разобраться в причинах вирусоустойчивости жителей Джильо решили ученые под руководством профессора Миланского университета Антонио Боньянни, которым удалось провести в период с 29 апреля по 3 мая 2020 года обширное серологическое исследование. В экспресс-тестировании на антитела IgM и IgG и в ПЦР-исследовании слюны приняли участие все взрослые островитяне (634 человека) и 89 приезжих. Эксперты надеялись обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи. К их удивлению, антитела IgM были найдены лишь у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил коронавирус бессимптомно. Чтобы убедиться в этом умозаключении, ученые трижды повторили один и тот же тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. При этом среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.

Отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове исследователи объясняют двумя причинами. По их мнению, кристально чистый воздух и отсутствие загрязняющих примесей вполне могли в значительной мере ограничить распространение инфекции. Но ключевым фактором, согласно их предварительным заключениям, является все же возможное наличие у жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену, который играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Вторую причину эксперты считают на данном этапе наиболее вероятной. Однако, прежде чем делать официальные выводы, они намерены провести еще один серологический скрининг в разгар туристического сезона, а заодно и детально изучить особенности микроклимата окончательно и бесповоротно прославившегося на весь мир острова Джильо.