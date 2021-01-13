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13.01.2021 09:46
Рубрика: В мире

Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом

Текст: Нива Миракян (Рим)

Итальянские исследователи изучили уникальный феномен острова Джильо, на котором, несмотря на высоко развитый туризм, за все время пандемии не было зафиксировано ни единого случая заражения Covid-19 среди местного населения.

Фото: EPA-EFE/SALAS
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Остров Джильо находится у побережья Тосканы, и до сегодняшнего дня он был известен массам исключительно благодаря масштабному кораблекрушению гигантского пассажирского лайнера Costa Concordia, затонувшего у его берегов в январе 2012 года и унесшего жизни 32 человек. А сегодня, спустя 9 лет, благодаря другой трагедии, он неожиданно превратился в самый настоящий "остров везения". Джильо - один их немногих уголков на Апеннинах, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом среди островитян. Как ни странно, в списках инфицированных числятся исключительно "понаехавшие" туристы. Это при всем при том, что местные тесно взаимодействовали с гостями острова минувшим летом, не соблюдали социальную дистанцию и открыто пренебрегали другими карантинными мерами, в том числе ношением защитных масок.

Разобраться в причинах вирусоустойчивости жителей Джильо решили ученые под руководством профессора Миланского университета Антонио Боньянни, которым удалось провести в период с 29 апреля по 3 мая 2020 года обширное серологическое исследование. В экспресс-тестировании на антитела IgM и IgG и в ПЦР-исследовании слюны приняли участие все взрослые островитяне (634 человека) и 89 приезжих. Эксперты надеялись обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи. К их удивлению, антитела IgM были найдены лишь у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил коронавирус бессимптомно. Чтобы убедиться в этом умозаключении, ученые трижды повторили один и тот же тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. При этом среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.

Отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове исследователи объясняют двумя причинами. По их мнению, кристально чистый воздух и отсутствие загрязняющих примесей вполне могли в значительной мере ограничить распространение инфекции. Но ключевым фактором, согласно их предварительным заключениям, является все же возможное наличие у жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену, который играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Вторую причину эксперты считают на данном этапе наиболее вероятной. Однако, прежде чем делать официальные выводы, они намерены провести еще один серологический скрининг в разгар туристического сезона, а заодно и детально изучить особенности микроклимата окончательно и бесповоротно прославившегося на весь мир острова Джильо.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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