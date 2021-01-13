Поликлиники смогут отказаться от бумажных медкарт

С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. Правда, потребуется учесть и мнение самих пациентов. По их заявлению историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения.

В нем также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электронный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здравоохранения.

Таким образом, отмечают в Минздраве, каждая медицинская организация будет самостоятельно принимать решение, когда и в каком объеме она готова перейти на электронный документооборот.