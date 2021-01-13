Популярный российский актер Александр Головин: Я не капризный

Половину 2019 года Александр Головин провел в Минске, где снимался в двух белорусских фильмах - "Запретная зона" и Spice Boyz.

Знаю, что актером вы стали благодаря родителям.

Александр Головин: Да, они повели сестру в модельную школу Славы Зайцева, а я напросился. Где-то услышал, что там есть курсы актерского мастерства. Там у меня был замечательный педагог Андрей Александрович Белкин. Он, например, просил на занятиях исполнить под фонограмму какого-нибудь знаменитого певца. Мне доставался Филипп Киркоров, хотя я люблю "Отпетых мошенников". А еще Андрей Александрович сказал родителям: "Пусть выучит что-нибудь из Зощенко". Я выбрал "Аристократку", записал на видео, мы пошли на Киностудию имени Горького, где меня взяли в актерское агентство.

Где снимался нашумевший "Спайс Бойз"?

Александр Головин: В деревне Новое Поле под Минском. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших лет шесть назад. Тогда трое парней покурили вместе спайс, и двое из них решили, что в третьего вселился дьявол...

Кто ваш персонаж?

Александр Головин: Мой персонаж, Чистый, только что вернулся из армии. Видимо поэтому, когда я приехал на съемки, меня сразу же обстригли. Как сказал режиссер Владимир Зинкевич, ему было важно шокировать зрителя, но в то же время обойтись без нравоучений. Он лично общался с оперативниками, которые участвовали в расследовании тех событий.

Как вам работалось с белорусскими актерами?

Александр Головин: Они очень талантливые ребята. Саше Тарасову пришлось играть не совсем обычную роль - парня с ДЦП. Он общался с людьми, страдающими этой болезнью, ходил в реабилитационные центры. Марина Поддубная сыграла девушку-боксера. Она три месяца занималась боксом с одним из лучших тренеров Беларуси Игорем Бугаенко. У нас очень светлый актерский состав. И персонажи такие же. Просто они попали в непростую жизненную ситуацию.

А прототипы главных героев знали о ваших съемках?

Александр Головин: Да. Но сценарий хоть и основан на реальных событиях, на семьдесят процентов - художественный вымысел.

Второй белорусской лентой стала для вас в прошедшем году "Запретная зона".

Александр Головин: Прежде чем сняться в этом фильме, я посмотрел нашумевший сериал "Чернобыль". Роковые последствия той катастрофы "доносятся" до сих пор. Именно так и разворачивается сюжет ленты - через годы после аварии.

Вы какой в общении, не капризный?

Александр Головин: Главное, чтобы мне предоставили вагончик и хорошо покормили. Очень запал на бутерброды с крабом.

Вы же еще озвучиваете мультфильмы?

Александр Головин: Мультики люблю! Актеры, которые их озвучивают, чем-то похожи на своих героев.

Вам приходилось отказываться от ролей?

Александр Головин: Один режиссер предложил съемки в фильме про Афганистан. Мой папа там служил, я дал ему почитать сценарий. Отец сказал, что это неправда. И я отказался.

У вас нет актерского образования, но такая успешная карьера.

Александр Головин: На съемках фильма "Сволочи" я учился у Андрея Панина и Андрея Краско. Краско даже подарил мне книгу.

А что вас объединяет с Макаровым из "Кадетства"?

Александр Головин: Не люблю проигрывать.

На что потратили свой первый гонорар?

Александр Головин: Отдал его родителям, ведь они меня возили на съемки.

Много пришлось поездить?

Александр Головин: "Ералаш" снимали на Киностудии имени Горького, в Орленке. В 2007 году сюжет "Успела!" был снят в Минске, в главной роли снялась юная белорусская актриса Дарья Бранкевич.

Я не капризный, главное, чтобы мне предоставили вагончик и хорошо покормили

Как пережили самоизоляцию?

Александр Головин: Заморозили много проектов. Я отсиживался за МКАД с родителями, сестрой Женей, мужем сестры и их дочерью. Обожаю зиму, сноуборд - ведь я родился в старый Новый год.

На фестивале "Окно в Европу" презентовали фильм "Папа закодировался" с вашим участием.

Александр Головин: Комедия очень тепло встречена. После просмотра зрители не знали: то ли смеяться, то ли плакать. Конечно же я за то, чтобы зрители побольше смеялись в наступившем году.

Визитная карточка

Александр Головин родился 13 января 1989 года в Чехии. Отец - военный летчик в отставке, мама - домохозяйка. С восьми лет Саша работал в модельном агентстве Славы Зайцева. Впервые снялся в девять лет в клипе Найка Борзова "Три слова". Играл в мюзикле "Норд-Ост". Снялся в 15 выпусках "Ералаша", в 60 фильмах и проектах.