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13.01.2021 12:28
Рубрика: В мире

Правозащитники предостерегают Байдена от назначения Нуланд в Госдеп

Текст: Александр Саможнев
В США 25 гражданских правозащитных организаций в совместном заявлении выступили против утверждения Сенатом бывшего советника по внешней политике Виктории Нуланд, которую избранный президент Джо Байден выдвинул на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам, сообщает портал worldbeyondwar.org.
Виктория Нуланд. Фото: Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images Виктория Нуланд. Фото: Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images
Виктория Нуланд. Фото: Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images

Нуланд сыграла ключевую роль в содействии перевороту на Украине, который привел к гражданской войне, обошедшейся в 10 тысяч жизней и приведшей к появлению более миллиона перемещенных лиц. Она также поддерживает радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО и враждебное отношение к России, говорится в заявлении.

Руководство ВС США выступило с заявлением после беспорядков у Капитолия

По данным правозащитников, США вложили 5 миллиардов долларов в формирование украинской политики, в том числе в свержение демократически избранного президента Виктора Януковича, отказавшегося вступить в НАТО. Тогдашний заместитель госсекретаря Нуланд говорила о планах выдвинуть в руководство Арсения Яценюка, который и стал впоследствии премьером Украины.

Протесты на майдане, на которых Нуланд раздавала печенье протестующим, жестоко обострили неонацисты и снайперы, которые открыли огонь по милиции. А когда Польша, Германия и Франция договорились о досрочных выборах, неонацисты напали на правительство. Госдепартамент США сразу же признал зачинщиков переворота, говорится в документе.

Кроме того, Нуланд открыто работала с пронацистской партией "Свобода" на Украине. Дипломат выступала за смещение с должности Генерального прокурора Украины по требованию американской стороны, была сторонником вооружения украинской армии. Некоторые американские военные говорят, что демонизация России со стороны Нуланд направлена на получение прибыли от гонки вооружений и укрепление бюрократической власти, заключают авторы заявления.

В мире США Россия и США

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