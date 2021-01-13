Нуланд сыграла ключевую роль в содействии перевороту на Украине, который привел к гражданской войне, обошедшейся в 10 тысяч жизней и приведшей к появлению более миллиона перемещенных лиц. Она также поддерживает радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО и враждебное отношение к России, говорится в заявлении.

По данным правозащитников, США вложили 5 миллиардов долларов в формирование украинской политики, в том числе в свержение демократически избранного президента Виктора Януковича, отказавшегося вступить в НАТО. Тогдашний заместитель госсекретаря Нуланд говорила о планах выдвинуть в руководство Арсения Яценюка, который и стал впоследствии премьером Украины.

Протесты на майдане, на которых Нуланд раздавала печенье протестующим, жестоко обострили неонацисты и снайперы, которые открыли огонь по милиции. А когда Польша, Германия и Франция договорились о досрочных выборах, неонацисты напали на правительство. Госдепартамент США сразу же признал зачинщиков переворота, говорится в документе.

Кроме того, Нуланд открыто работала с пронацистской партией "Свобода" на Украине. Дипломат выступала за смещение с должности Генерального прокурора Украины по требованию американской стороны, была сторонником вооружения украинской армии. Некоторые американские военные говорят, что демонизация России со стороны Нуланд направлена на получение прибыли от гонки вооружений и укрепление бюрократической власти, заключают авторы заявления.