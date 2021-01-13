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13.01.2021 12:48
Рубрика: В мире

Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер Японии Ёсихидэ Суга ввел режим ЧС еще в семи регионах страны из-за осложнения эпидемиологической обстановки. Глава японского кабмина озвучил свое решение в ходе заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Таким образом, помимо Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут действовать в отношении городов Осака и Киото, а также префектур Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

Добавим, что японские власти собираются ужесточить въездные ограничения для иностранцев. Как минимум до 7 февраля будет прекращена выдача виз представителям бизнес-миссий из одиннадцати государств и территорий, на которых ранее иммиграционные ограничения не распространялись. Речь идет о таких Китае, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Лаосе, Мьянме, Камбодже, Сингапуре, Брунее и Тайване.

Пребывание на архипелаге зарубежным гражданам могут разрешить только в исключительных случаях, к которым, в частности, относятся похороны родственников или роды.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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