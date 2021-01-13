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Рубрика: В мире

Президент Чили ушел на карантин из-за контакта с заразившимся COVID-19

Президент Чили Себастьян Пиньера. Фото: AP Photo/Esteban Felix Президент Чили Себастьян Пиньера. Фото: AP Photo/Esteban Felix
Президент Чили Себастьян Пиньера. Фото: AP Photo/Esteban Felix

Президент Чили Себастьян Пиньера и его супруга ушли на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Фото: REUTERS/Franck Crusiaux
Президент Португалии заразился коронавирусом

"Никаких симптомов заболевания у президента и первой леди нет, но ближайшее время, в соответствии с установленными санитарными правилами, глава республики будет работать дистанционно", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Уточняется, что коронавирусом заболел сотрудник, который работал в доме Пиньеры. Первые сделанные тесты у президента Чили и его жены показали отрицательный результат.

В мире Южная Америка Чили Пандемия коронавируса COVID-19

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