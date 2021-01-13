Президент Индонезии первым в стране сделал прививку от COVID-19

Президенту Индонезии Джоко Видодо первому в стране была сделана прививка от коронавируса. Таким образом глава государства в среду положил начало массовой вакцинации.

Процедура транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов, пишет ТАСС. По данным руководителя президентской администрации, "сегодня препарат получил только глава государства, министрам будут сделаны прививки в другие дни".

Индонезия стала первой страной после КНР, которая одобрила вакцину, разработанную китайской корпорацией Sinovac. В ближайшие два месяца планируется вакцинировать около 1,5 миллиона сотрудников индонезийских медучреждений. Всего же, согласно оценкам правительства, прививки будут сделаны примерно 181 миллиону жителей Индонезии из почти 270 миллионов.