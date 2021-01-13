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13.01.2021 17:46
Рубрика: Общество

Ученые спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на десять лет

Текст: Марина Бровкина (Ростовская область)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019

Ученые утверждают, что за этот период SARS-CoV-2 станет эндемическим вирусом, а человек, переболевший им в детстве в легкой форме, получит иммунитет на всю жизнь.

Сотрудники университета Эмори в Атланте и университета штата Пенсильвания отметили, что в основе их прогноза лежит анализ разных составляющих работы человеческого иммунитета. Как сообщает журнал EurekAlert, ученые учли не только восприимчивость к повторному инфицированию, но и ослабление течения заболевания в результате такого заражения. В исследование также включены данные о трансмиссивности вируса (способности передаваться), играющей важнейшую роль в распространении эпидемических и пандемических штаммов.

По имеющимся данным, первичное заражение четырьмя штаммами HCoV случается в детском возрасте. В результате организм вырабатывает как антитела IgM, отвечающие за острый иммунный ответ на вирусную атаку, так и антитела IgG, обеспечивающие иммунную память на длительное время. Антитела IgM после 15 лет находят редко.

Это позволило предположить, что после того, как SARS-CoV-2 превратится в эндемический вирус, им будут болеть дети до пяти лет. Переносить эту инфекцию они будут не тяжелее любой простуды. А пожилые еще в детстве получат надежный иммунный щит, благодаря которому тоже будут болеть в легкой форме.

Масштабная вакцинация населения в будущем будет не нужна, но сейчас вакцинироваться крайне необходимо. Именно это даст возможность сформировать популяционный иммунитет, который переведет COVID-19 из разряда пандемических в эндемические заболевания.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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