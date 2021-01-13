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13.01.2021 15:21
Рубрика: Власть

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Текст: Татьяна Замахина
Практика показала, что российская вакцина является лучшей в мире и по уровню защиты, и по степени безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. При этом он призвал провести глубокие исследования, чтобы удостовериться, что вакцина эффективно сработает в ситуации с появлением новых штаммов вируса.

Президент отметил, что в некоторых странах наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, который, по его словам, "непонятно, с чем связан - то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая дисциплина".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Российский сертификат о вакцинации от COVID-19 соответствует стандартам ВОЗ

Путин заявил о необходимости "точно представлять", как действует на новые штаммы российская вакцина.

- Мы и раньше считали - а теперь и практика показывает - что она самая лучшая в мире, - оценил глава государства. - Никакие препараты подобного уровня защиты и степени безопасности не демонстрируют. Это, безусловно, успех наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов.

Путин уточнил, что знает мнение специалистов по этому поводу: они считают, что российская вакцина будет работать эффективно. Но все равно нужны глубокие исследования, подчеркнул он.

Курировать это направление президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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