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13.01.2021 15:57
Рубрика: Власть

Путин: Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными

Текст: Татьяна Замахина

Плановые проверки на предприятиях должны быть минимальными - проводиться именно для того, чтобы предотвращать ущерб жизни и здоровью граждан, либо окружающей среде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Видеотрансляция: Путин проводит совещание с членами правительства

Обратившись к этой теме, президент напомнил, что 1 июля вступает закон о государственном и муниципальном контроле и надзоре. Он попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснить, что ожидается в этой связи.

33 процента обязательных требований к бизнесу в рамках регуляторной гильотины уже отменены как избыточные или дублирующие, доложил зампред кабмина. Он уточнил, что это порядка 11800 нормативных правовых актов, из них более 8800 - еще времен СССР. Оставшиеся требования, продолжил Григоренко, были актуализированы совместно с бизнесом. Эта работа, по его словам, будет продолжаться - новый закон обязал раз в шесть лет проводить такую актуализацию. Это дает гарантии для бизнеса, отметил представитель кабмина.

Владимир Путин, реагируя на его выступление, заявил, что плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками. "То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни и здоровью граждан, либо окружающей среде", - пояснил президент.

Он также напомнил, что будет введена досудебная система обжалования проверок. Она должна эффективно и масштабно заработать, подчеркнул глава государства.

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