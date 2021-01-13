Президент поручил со следующей недели переходить от масштабной к массовой вакцинации граждан от коронавируса. По его словам, отечественная вакцина доказала на практике, что она лучшая в мире. В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, но успокаивать это не должно, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Нужно понимать, как купировать угрозы, в частности, новых штаммов.

Ситуация с COVID: успокаиваться нельзя

Основным вопросом совещания стало развитие дорожного строительства, но много внимания уделили и вопросам борьбы с коронавирусом.

"В мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации", - заявил Путин. "Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно", - подчеркнул он. Тревогу вызывает ситуация в ряде стран, например в Великобритании. "Находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - сказал президент.

"Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно, и то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные связи, авиационные и другие, - это все временные меры", - продолжил Путин. "Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - пояснил он.

В России с начала года выявлено около 285 тысяч заболевших коронавирусом - это на 15 процентов меньше, чем за последние 12 дней прошлого года, привела цифры вице-премьер Татьяна Голикова. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в стране снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.

Ситуация в регионах по-прежнему различается. Почти везде заболеваемость снижается или стабилизировалась. "В двух регионах продолжается пока рост", - сообщила Голикова. "Система здравоохранения провела новогодние праздники без сбоев", - оценила вице-премьер. Развернуто 277 тысяч ковидных коек, в среднем занятость меньше 70 процентов. До конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. "И нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - заявила вице-премьер.

Защита против новых штаммов

Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжения научных исследований коронавируса. "В некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это непонятно, с чем связано - то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина", - сказал он. "Нам нужно точно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы точно и ясно представлять, как действует российская вакцина", - подчеркнул президент.

"Российская вакцина - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - я думаю, вообще самая лучшая в мире, - оценил Путин. - Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют". "Это безусловный успех наших ученых", - считает он.

Но нужно понять, как она работает с новыми штаммами. "Знаю, специалисты считают, что будет работать эффективно, несмотря на множественность штаммов, но все равно нужны глубокие исследования", - сказал президент и попросил Татьяну Голикову курировать этот вопрос, чтобы все было и дальше на самом высоком уровне.

Вакцина идет в народ

В стране уже идет масштабная вакцинация от коронавируса, пора переходить к следующему этапу. Президент рассказал, что на прошлой неделе премьер-министр доложил: промышленность не только выполнила все обещанные нормативы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. "Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - поручил Путин. И готовить инфраструктуру, добавил он.

"Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает", - заметил президент. "Прошу приступать к массовой вакцинации всего населения уже со следующей недели и выстроить график этой работы, как у нас это происходит по другим заболеваниям, например по гриппу", - сказал он и поинтересовался у Голиковой, как она оценивает возможность перехода к новым масштабам.

Работает 1331 прививочный пункт, рассказала вице-премьер. "Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной к более широкой вакцинации населения уже в январе, феврале и далее", - заверила она. По словам Голиковой, вакцина эффективна и против нового штамма. "Но мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200 процентов, что это действительно так, и основания сейчас это утверждать у нас есть", - заключила зампред кабмина.

Документы - в одном смартфоне

О ситуации с доступностью услуг в электронном виде вместо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева на совещании докладывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что Максут Шадаев очень хотел выступить, но заболел. "Успешно борется с ковидом и уже идет на поправку", - сказал Чернышенко. Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вице-премьер заявил, что средняя посещаемость портала госуслуг выросла в прошлом году в 2,5 раза и составила 5 млн человек в день. За год появилось 40 новых сервисов, самые популярные - запись к врачу и выплаты на детей. Готов перечень социально значимых услуг, которые должны по поручению президента перейти в электронный формат к 2023 году. Первые 100 будут введены до конца года. А в марте планируется запустить новую версию портала.

Чернышенко также предложил провести в этом году эксперимент по использованию "цифровых двойников" документов через мобильное приложение. "У человека появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, справку о регистрации по месту жительства. Все в электронном виде, очень удобно", - пояснил он и попросил поддержать идею.

Путин напомнил, что в прошлом году было внедрено шесть суперсервисов в социальной и правовой сфере, которые позволяют предоставлять комплексную помощь через портал госуслуг. "Это очень интересно, это очень выигрышно и это очень удобно для граждан. Эту систему надо на будущее тоже развивать", - указал он.

Проверки любят минимализм

О реформе госконтроля на совещании рассказал вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Выслушав доклад, Путин подчеркнул, что "плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками". "То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде", - пояснил он. Еще президент заявил, что досудебная система обжалования результатов проверок должна начать работать эффективно и масштабно.

Более трети (33 процента) обязательных требований к российским предприятиям отменены по "регуляторной гильотине" в связи с избыточностью или дублированием, сообщил Григоренко. "Но основной задачей мы ставили не отмену существующих требований и правил, а поиск баланса между соблюдением прав и интересов гражданина и затратами бизнеса, связанных с соблюдением этих обязательных требований", - заметил он. Остальные требования полностью инвентаризированы и актуализированы, причем совместно с бизнесом, уточнил чиновник и предложил распространить "регуляторную гильотину" на систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса.

Дороги и "светофор" регионов

По основному вопросу докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. В начале совещания Путин призвал уделить больше внимания развитию инфраструктуры - не только дорожному, но и железнодорожному строительству, транспорту, в том числе трубопроводному. "Мы совсем недавно говорили о необходимости пространственного развития страны и связанности различных регионов... Должны это связать с развитием реального сектора экономики, имея в виду современные тенденции в развитии экономики вообще в мире и в нашей стране", - пояснил он. Первым делом будут рассмотрены вопросы энергетики - и на президиуме, на Госсовете, на правительстве, объявил президент, а потом для решения наиболее сложных вопросов надо будет собраться и в более широком составе.

Хуснуллин заметил, что кассовое исполнение бюджета на дорожное строительство в прошлом году выросло до 99,1 процента, освоено свыше 880 млрд рублей федеральных средств, а с учетом бюджетов регионов сумма превысила 2 трлн рублей. "Несмотря на определенное секвестирование бюджета, ставим задачу все-таки планы 2021 года выполнить в полном объеме, а при предоставлении дополнительного финансирования и принятии предлагаемых решений - готовы их перевыполнить", - заверил он.

До конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины

Вице-премьер рассказал о "светофорах" по дорожному строительству. В "зеленой зоне" находятся 52 региона: освоили свыше 99 процентов средств с учетом экономии на торгах. В "желтой зоне" - 21 регион, где освоение лучше, чем в предыдущий год, но менее 99 процентов. В "красной зоне" - 11 регионов, где освоение ниже предыдущего года. Участники совещания также обсудили возможность активно использовать не только государственные, но и частные средства для строительства дорог.